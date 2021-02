La top model Laetitia Casta è incinta: si attende la conferma ufficiale, ma le foto pubblicate dal settimanale Gente parlerebbero chiaro.

Cicogna in arrivo per la modella francese Laetitia Casta: è il settimanale Gente a rivelare la splendida notizia con delle foto che mostrano chiaramente un pancino sospetto. L’attrice è stata immortalata mentre si recava al conservatorio di Parigi per seguire alcune lezioni di musica. La Casta è quindi incinta del quarto figlio che avrà insieme al marito Louis Garrel. col quale si è sposata in gran segreto in Corsica nel 2017, dopo due anni dal loro primo incontro. Ricordiamo che la splendida ex modella è già mamma di tre figli: Sahteene nata nel 2001 dalla relazione con Stéphane Sednaoui; Orlando e Athena, rispettivamente di 14 e 11 anni, nati dal matrimonio con l’attore italiano Stefano Accorsi.

Laetitia Casta incinta: la top model felice col pancione

Dalle immagini apparse su Gente, Laetitia sembra essere già agli ultimi mesi di gravidanza: insieme al marito non hanno confermato ancora la notizia e non si conosce la data del parto. Evidentemente le critiche subite in passato l’hanno spinta a mantenere il più stretto riserbo sulla questione. Ricordiamo infatti che l’attrice aveva confessato di avere perso il lavoro quando rimase incinta di Orlando. “Nel cinema, che sembra un posto di persone con la mente aperta, non puoi dire che aspetti un bambino, altrimenti ti buttano fuori. Quando sono rimasta incinta di Orlando mi hanno tolto la parte. Da allora, però, mi sono fatta furba: la Bardot l’ho fatta che ero già in gravidanza. L’ultimo giorno, ho detto: ‘Sono incinta, ciao!’, e me ne sono andata”, raccontò in un’intervista a Vanity Fair.

Per Louis Garrel, si tratterebbe del primo figlio biologico, perché il regista è già padre di Oumy, una bambina senegalese adottata insieme all’ex compagna Valeria Bruni Tedeschi.