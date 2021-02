Leonardo Pieraccioni ha mostrato ai suoi fan di Facebook il suo giardino: c’è un dettaglio particolare però che non è passato inosservato, l’attore ha fatto sorridere tutti!

Attore, regista, sceneggiatore, comico, scrittore…Leonardo Pieraccioni è uno degli artisti più amati e seguiti d’Italia. E’ nato a Firenze, figlio unico: già all’età di 4 anni, come lui stesso ha raccontato, aveva già deciso di voler fare l’attore. A 17 anni conobbe Carlo Conti ed insieme iniziarono a scrivere spettacoli da mettere in scena nelle pizze cittadine. Leonardo Pieraccioni è stato protagonista di numerosi monologhi in vari show ed è stato scrittore, regista ed attore di molti film. Ma sapete dove vive oggi il famoso artista italiano? Vi sveliamo qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Leonardo Pieraccioni, avete mai visto il suo giardino? Il ‘dettaglio particolare’ ha fatto sorridere tutti

Leonardo Pieraccioni è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più seguiti ed amati. Il famoso attore e regista, si legge su Wikipedia, vive a Firenze, sua città natale ed attraverso il suo canale social abbiamo scoperto qualche segreto sul luogo in cui vive. Possiede un giardino: il dettaglio particolare di cui vi parliamo però è davvero divertente!

Il famoso attore sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno scatto di sé mentre guarda una piccola zona chiusa dai nastri segnaletici a strisce bianche e rosse. “Pur di avere qualcosa da fare mi son fatto aprire un mini cantiere in giardino” ha scritto Pieraccioni facendo sorridere tutti. Ecco il post:

Starà forse facendo dei lavori il noto attore che mostra così una piccola parte del suo ‘spazio esterno’ della casa. Sembra esserci nebbia intorno, non sappiamo se Pieraccioni gode anche di un bel panorama.