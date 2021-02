Il Covid si porta via un altro artista: è morto Marc Wilmore, scrittore e sceneggiatore dei Simpson. Ad annunciarlo, suo fratello.

Se ne è andato all’età di soli 57 anni lo scrittore e sceneggiatore dei Simpson Marc Wilmore: l’artista è morto stroncato dal Covid. E’stato suo fratello Larry, famoso comico del The Nightly Show, in onda nella seconda serata sulla tv britannica, a comunicare al mondo la tragica notizia. Purtroppo Marc soffriva di patologie pregresse, che il virus ha aggravato ulteriormente. “Il mio adorato e dolce fratello, Marc Edward Wilmore, è morto la scorsa notte mentre combatteva contro il Covid e altre patologie che lo hanno fatto soffrire per molti anni. Mio fratello era un angelo gentile, il più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti amo fratellino”, ha scritto Larry Wilmore su Twitter.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Marc Wilmore morto per Covid: la sua straordinaria carriera

Ha esordito nel suo campo nel 1990: Marc Wilmore era diventato uno scrittore di celebri serie tv a soli 26 anni. Nato a San Bernardino in California nel 1964, iniziò con la scrittura di sceneggiature per serie come In Living Color e The Tonigh Show di Jay Leno. Quando entrò nella squadra dei Simpson, grazie al suo talento ne diventò una colonna portante. Fu scrittore e sceneggiatore del cartone della Fox dal 2002 al 2015: esattamente dodici gli episodi da lui firmati. Un successo strepitoso, che lo portò a circa dieci nomination agli Emmy Awards, riconoscimento che riuscì ad aggiudicarsi nel 2008.

Una scomparsa davvero tragica che va ad aggiungersi alla macabra lista dei morti, celebri e non, per Covid. Il mondo perde così un altro artista, che con il suo talento ha contribuito al successo planetario della celeberrima serie dei Simpson.