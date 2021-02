Morte Maradona, clamoroso colpo di scena: spunta un audio choc del medico, i dettagli sono da brividi.

La morte di Maradona avvenuta il 25 novembre scorso ha creato un enorme vuoto in tutto il mondo, dato che era considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. A riferire e diffondere della sua scomparsa sono stati i media argentini. Secondo le prime notizie, l’uomo era stato colpito da arresto cardiaco, e nonostante i soccorsi è deceduto. In questi mesi, come sappiamo, si è cercato di capire e comprendere le reali condizioni dell’uomo, dato che si è tanto parlato di lui, con annesse delle presunte voci sulla sua situazione precedente di salute. E proprio da pochissimo, sono emersi nuovi dettagli impressionanti sulla morte di Diego Armando Maradona. A quanto pare, è spuntato un audio choc del medico.

Maradona, spunta un audio choc del medico: i dettagli sono incredibili

In questi ultimi mesi si è ampiamente parlato della morte del grande Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni. E proprio da pochissime ore sono emersi dei dettagli che lasciano senza parole. Infatti, il portale Infobae ha pubblicato tracce audio di una conversazione avvenuta tra il neurochirurgo Leopolodo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, che hanno seguito l’uomo nell’ultimo periodo, prima che lasciasse questo mondo. “Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, il ciccione sta morendo”, “Non ho idea di cosa abbia fatto. Ora è con l’ambulanza, lo stanno rianimando e intubando”, questi sono solo alcuni degli audio tra i due medici che hanno assistito Maradona prima della sua scomparsa. Questa breve conversazione ha creato nuovi nodi, la morte di Maradona continua a destare un profondo mistero.

A quanto pare, dopo la scoperta di questi dettagli, secondo i media argentini, i due medici potrebbero essere sottoposti ad un nuovo interrogatorio nei prossimi giorni.