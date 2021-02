Serena Iansiti è la bellissima Livia ne ‘Il Commissario Ricciardi’, ma sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Scopriamolo insieme.

Da Lunedì scorso, 25 Gennaio, Serena Iansiti è una delle protagoniste indiscusse de ‘Il Commissario Ricciardi’. Tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, la fiction della Rai si propone di tenere compagnia l’affezionato pubblico italiano con le incredibili ed imperdibili avventure di Luigi Alfredo Ricciardi. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda puntata di questa sera, Lunedì 1 Febbraio, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla bellissima Livia? La donna, lo sappiamo benissimo, è rimasta da poco vedova del tenere Arnaldo Vezzi. E, perciò, coglie l’occasione di potersi avvicinare al commissario durante le indagini. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo ex compagno, che tra l’altro è un volto molto noto ed amato, ma sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Scopriamo insieme ogni cosa.

È Livia ne Il Commissario Ricciardi, sapete che lavoro facevano i genitori di Serena Iansiti?

Capita qual era la sua più grande passione sin da bambina, Serena Iansiti debutta nel mondo della recitazione nel 2001. La bella napoletana, infatti, aveva soltanto sedici anni quando ottiene un ruolo in uno spettacolo teatrale. Da quel momento, la sua scalata al successo prende letteralmente il volo. Diventando quella che è ancora adesso. Ecco, ma tralasciando la sua carriera, che, lo sappiamo, è davvero immensa, cosa sappiamo esattamente su di lei? In particolare, cosa sappiamo sui suoi genitori? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Sappiamo, infatti, che, dopo qualche mese dalla sua nascita, la famiglia Iansiti si trasferisce da Napoli a Latina. Ecco, ma che lavoro facevano? Siete curiosi di saperlo? Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che la mamma di Serena fosse un’insegnante di lettere. Mentre il padre, invece, un magistrato. Insomma, due mestieri completamente diversi anche dalla professione della loro figlia. Che, come raccontato anche in una sua intervista a La Repubblica, datata 2018, non è mai stata ostacolata dall’intraprendere questa strada.

‘Ho sempre voluto fare l’attrice e i miei genitori, fortunatamente, non mi hanno mai ostacolato’, ha detto Serena Iansiti a La Repubblica.