Amici, clamorosa novità: non era mai successo prima nel talent show di Maria De Filippi.

Prosegue la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più longevo della tv continua ad appassionare i telespettatori, che giorno dopo giorno seguono le avventure degli allievi della scuola più famosa della tv. Oltre alla puntata del sabato pomeriggio, infatti, è possibile seguire il daytime di Amici ogni giorno. E, proprio a questo proposito, sta per arrivare un‘importantissima novità per la trasmissione. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici, clamorosa novità: il day time del talent si ‘sdoppia’

Una clamorosa novità in arrivo per tutti i telespettatori di Amici. Come riportato da DavideMaggio.it il daytime del talent show sta per approdare su Amazon Prime! È la prima volta in assoluto per il programma, che, stando a quanto anticipa TV Blog, potrebbe arrivare su Amazon a partire da Febbraio. Niente paura, però: la trasmissione continuerà ad andare in onda ogni giorno su Canale 5. Cosa sarà trasmesso quindi sulla nuova piattaforma? Ci sarà un mix di contenuti relativi alla vita nella scuola più amata della tv. Contenuti inediti, ma anche disponibili sugli altri media. Per ora, quindi, sarà solo un’aggiunta, ma potrebbe essere il primo passo verso un nuovo modo di seguire i programmi che comunemente vediamo sui nostri canali tv.

Per ora, quindi, non cambierà nulla: Amici 20 continuerà ad essere trasmesso tutti i giorni e il sabato pomeriggio su Canale 5, in attesa ovviamente delle puntate serali. La fase finale del talent, infatti, andrà in onda in prima serata, ma per adesso non è ancora nota la data di inizio. E voi, state seguendo questa edizione del talent show targato Maria De Filippi? Chi è l’allievo che vorreste vedere in finale tra i cantanti e i ballerini di questa edizione? Da Samuele a Giulia, da Sangiovanni ad Alessandro: quest’anno la classe è piena di talenti!