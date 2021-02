Anticipazioni Beautiful martedì 2 febbraio: Thomas e Hope, arriva la scoperta shock della giovane Logan; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Colpi di scena a non finire nelle ultime puntate di Beautiful. La soap opera di Canale 5 è giunta ad un momento tanto atteso: la resa dei conti tra Hope e Thomas. La figlia di Brooke si è trovata di fronte ad un’amara verità: nonostante fosse convinta di poter circuire Thomas spingendolo a firmare i documenti dell’adozione, aveva sottovalutato la mente diabolica del giovane Forrester. Che, dopo la cena con Hope, ha preteso altro dalla Logan, che, presa dal panico, ha tentato la fuga. Il tutto si è concluso in maniera tragica: giunti in un magazzino dell’azienda, Thomas è caduto in una delle vasche contenenti acido fluoridrico, spinto proprio da Hope, che ha fatto di tutto per liberarsi. Thomas è emerso solo per qualche istante, però poi tornare sotto. La giovane Logan è disperata, realizzando di averlo uccido. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 2 febbraio 2021? Tenetevi forte, ne vedremo delle belle.

Anticipazioni Beautiful martedì 2 febbraio: la scoperta shock di Hope, Thomas è caduto nell’acido fluoridrico

Tutto pronto per una nuova puntata di Beautiful e, stando alle anticipazioni, sarà un appuntamento imperdibile. Abbiamo lasciato Hope disperata, dopo aver realizzato di aver spinto Thomas nella vasca piena di acido. La Logan, però, è corsa via dal magazzino per cercare il piccolo Douglas, che ha ritrovato intento a giocare. Quando il piccolo ha chiesto del padre, però, Hope ha realizzato di dover tornare da Thomas. Sarà davvero morto? Cosa è accaduto? La Logan è quindi intenzionata a tornare nell’area vasche per accertarsi delle condizioni di Thomas. A bloccarla, però, ci pensa Charlie. Il guardiano, infatti, ha accettato di badare a Douglas, ma non sapeva dove Hope fosse diretta. Quando ha visto nei monitor che Hope era diretta in magazzino, l’ha bloccata, spiegandole che si tratta di un luogo molto pericoloso. Nelle vasche, spiegherà Charlie a Hope, vi è dell’acido fluoridrico. Una scoperta shock per Hope, che a questo punto non ha più dubbi: ha ucciso Thomas.

Insomma, colpi di scena a non finire nella soap americana più longeva della nostra tv. Cosa accadrà adesso a Hope? Ma, soprattutto, come racconterà agli altri cosa è accaduto con Thomas? Non ci resta che sintonizzarci tutti i giorni su Canale 5 alle ore 13 e 40 per tutte le novità di casa Forrester! Non perdete la puntata di oggi!