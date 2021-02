Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di Martedì 2 Febbraio: Silvia e Michele saranno uno contro l’altro, cosa accadrà.

Una nuova puntata di Un Posto al Sole andrà in onda anche stasera, Martedì 2 Febbraio. E, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che sia davvero imperdibile. Perché? Cosa accadrà? Prima di svelarvelo, facciamo una piccola ricapitolazione. Cos’è successo nelle puntate precedenti? Allora, in primo luogo, abbiamo assistito al ritorno dell’incubo di Silvia e Michele. Dopo lo spiacevole episodio avvenuto di ritorno da Indaca, sembrerebbe che la coppia sia pronta a rivivere quel tragico momento. E, purtroppo, il nuovo incarico di Nico Poggi non li sta affatto aiutando. Il giovane avvocato, infatti, sta prendendo la difese di Thea, la sorella dell’aggressore di Silvia. E questo, com’è giusto che sia, sta provocando delle serie conseguenza alla famosa coppia del soap opera. Ma non solo. Da quanto si legge, sembrerebbe che anche Vittorio sia nuovamente al centro dell’attenzione. Recentemente, il giovane Del Bue è stato lasciato da Alex. La giovane, infatti, ha vinto una borsa di studio. E, per circa sei mesi, dovrà stare lontana da Napoli. Da qui, quindi, la decisione di voler lasciare, almeno per il momento, il suo fidanzato. I ‘problemi’ per Vittorio, però, non sembrerebbero terminare. Scopriamo insieme perché.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Un Posto al Sole, anticipazioni del 2 Febbraio: cosa accadrà

Stando a quanto si legge da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe proprio che l’appuntamento di questa sera, Martedì 2 Febbraio, di Un Posto al Sole sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: assisteremo a tantissimi colpi di scena. In primis, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che assisteremo ad un nuovo ‘scontro’ tra Silvia e Michele. La coppia, infatti, è fortemente amareggiata e colpita dal ritorno nelle loro vite dell’aggressore. E, purtroppo, il fatto che Nico Poggi stia aiutando proprio la sorella di colui che ha sconvolto le loro vite, non sarà affatto di conforto. Il giovane avvocato, infatti, è seriamente intenzionato ad aiutare Thea. Anche se, purtroppo, i due coniugi sono fortemente legati a lui da una profonda amicizia e stima. Dall’altra parte, poi, c’è Giulia, mamma di Nico. Che, in tutti i modi, sta cercando di fare ragione suo figlio. Cosa accadrà? Staremo a vedere! Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che anche tra Vittorio e Patrizio non corra buon sangue. I due sono molto amici, lo sappiamo benissimo. Eppure, sembrerebbe che il rapporto subirà qualche piccolo inclinazione quando entrambi, dopo il trasloco di Palladini dalla cantina, si spingeranno l’uno con l’altra ad accettare il posto di libero lasciato da Alberto. Chi avrà la meglio? O, per meglio dire, chi andrà ad abitare in cantina? Staremo a vedere!

Una puntata più che imperdibile, vero?