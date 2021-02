Antonio Giuliani è oggi un personaggio dello spettacolo tanto amato, ma ricordate in quali film l’abbiamo visto?

Una nuova puntata dell’amatissimo programma Stasera tutto è possibile andrà in onda proprio questa sera, martedì 2 febbraio. Al timone Stefano De Martino, che sta dimostrando di saper spaziare da un ambito ad un altro, manifestando il suo portentoso talento. Nella nuova puntata che vedremo ci sarà anche lui, Antonio Giuliani. Comico, attore e doppiatore italiano, la sua popolarità è immensa, dato che il pubblico è conquistato dal suo forte umorismo. E’ noto, com’è riportato nella sua biografia, il comico ha un passato da muratore. Successivamente, ha iniziato la sua carriera in programmi per la ricerca di nuovi talenti. Nel 1991 arriva in Rai, nello spettacolo Stasera Mi Butto, ed in seguito nella trasmissione Ci Siamo!?! Pian Piano, inizia ad aprirsi un mondo per l’amatissimo Giuliani. Non solo comico e doppiatore, ma anche attore: e proprio per questo vi chiediamo, ricordate in quali film l’abbiamo visto? Ve lo sveliamo noi, sono numerosi.

Antonio Giuliani, in quali film l’abbiamo visto? La sua carriera è incredibile

Antonio Giuliani è oggi divenuto un importante personaggio del mondo dello spettacolo, amatissimo e seguitissimo, il pubblico si mostra ogni volta preso dalle sue performance. Infatti, è sempre pronto a far sorridere e ridere i telespettatori con le sue ironiche battute. Come abbiamo già riportato, dopo un passato da muratore, inizia a muovere i primi passi in questo mondo fatto di popolarità ma ovviamente di tanti ostacoli e sacrifici. Non solo comico e doppiatore, ma anche un attore dal profondo talento: in quali film ha preso parte? Ve lo ricordate? Giuliani ha partecipato ad alcuni film di Pier Francesco Pingitore, e nel 2006 fa parte del cast della fiction di canale 5 L’onore e il rispetto. Non solo, ha recitato una piccola parte nella fiction Caterina e le sue figlie 3, ed in Viso D’Angelo, con Gabriel Garko, interpretando l’ispettore Franco Volpe. E ancora, in televisione, è stato presente nel cast di Con le unghie e con i denti, Di che peccato sei?, Il sangue e la rosa, Il peccato e la vergogna 2. Certamente non finiscono qui, ma sarebbe difficile citare tutti passi che ha intrapreso nella sua lunga carriera.

Proprio questa sera, sarà presente nel programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, e tenetevi pronti, perchè come sempre le risate sono assicurate!