Aurora Leone è la giovanissima dei The Jackal: l’abbiamo vista per la prima volta in tv in un famosissimo talent, ricordate quale? Conquistò tutti!

Aurora Leone è una giovanissima comica, fa parte del famoso gruppo The Jackal. La società di video produzione è nata nel 2005, nel 2006 uscivano i primi loro video su Youtube: in poco tempo sono riusciti a conquistare tutti! La loro comicità, la loro ironia sono i punti forti del gruppo che riesce sempre a far ridere chi li segue. Hanno collaborato con grandi attori, cantanti, ed hanno creato video comici promozionali per programmi come MasterChef Italia, X Factor ed anche il Festival di Sanremo! Aurora è entrata a far parte del gruppo e regala con la sua comicità sketch davvero divertenti. Ma voi ricordate quando abbiamo conosciuto la giovane napoletana?

Aurora Leone, ricordate in quale talent show l’abbiamo vista? Conquistò tutti

Aurora Leone è la comica del gruppo dei The Jackal: ricordate come si è fatta conoscere dal pubblico? La giovane nel 2019 saliva sul palco di Italia’s Got Talent! Nel programma famosissimo in onda su TV8 si è comportata da veterana con i suoi monologhi: una vera artista che non è affatto passata inosservata! Sul palco del talent show ha recitato monologhi basati su una esilarante rivisitazione del suo mondo familiare.

Aurora, nata a Caserta il 18 maggio del 1999, ha debuttato per la prima volta nel mondo della recitazione comica nel Teatro Civico 14 dello Spazio X di Caserta. La Leone è diventata una vera star della comicità in Italia: sui social è seguita da 124 mila utenti. E’ davvero impossibile seguirla e non ridere! In occasione della sua partecipazione a ‘Stasera tutto è possibile’ ha pubblicato uno scatto simpatico insieme a Stefano De Martino, conduttore dello show. Dategli uno sguardo!