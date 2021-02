Attraverso un’Instagram Stories caricata sulla sua pagina, Belen Rodriguez ha annunciato una clamorosa novità in arrivo: la rivelazione.

In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lei: Belen Rodriguez è davvero incinta? A lanciare la clamorosa indiscrezione, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato il settimanale ‘Novella 2000’. Da quel momento, sono iniziate ad impazzare voci ed indizi sulla presunta seconda gravidanza della showgirl argentina. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: la giovane Rodriguez è davvero in dolce attesa? Al momento, purtroppo, non possiamo darvene una conferma. Né lei e né Antonino Spinalbese hanno proferito parola. Certo, attraverso un’Instagram Stories, Belen ha smentito un virgolettato attribuitole, ma per il resto non ha smentito affatto la notizia della gravidanza, di cui, tra l’altro, è stato anche svelato il sesso. In attesa, però, di sapere qualche piccola informazione al riguardo, vi diciamo che, pochissime ore fa, l’argentina non ha affatto potuto fare a meno di svelare una clamorosa novità in arrivo nella sua famiglia. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Belen Rodriguez, clamorosa novità in arrivo: l’ha appena rivelato su Instagram

In attesa, quindi, di scoprire se Belen Rodriguez sia davvero o meno incinta, la showgirl argentina, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori una clamorosa novità in arrivo. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima argentina non perde mai occasione di poter condividere ed interagire con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, meno di tre ore fa, li ha resi partecipi di una novità davvero pazzesca. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non possiamo darvi molte informazioni. Anche perché la diretta interessata non ha svelato chissà che cosa. Basti pensare, però, che la scritta ‘coming soon’, inserita a corredo del video, fa intendere qualcosa davvero di pazzesco. A che cosa facciamo riferimento? Purtroppo, ve lo ripetiamo, non siamo riusciti a carpire molto. Fatto sta che, da quanto mostrato dal video, sembrerebbe che ci sia qualcosa in ballo sia con Cecilia che con Jeremias, quindi con i suoi due fratelli. Bando alle ciance, cerchiamo di capirne di più.

Ecco. È proprio questa l’Instagram Stories che, qualche ora fa, Belen Rodriguez ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, quindi, fa seriamente intendere che sia qualcosa in ballo. Cosa sarà? Non lo sappiamo ancora. Fatto sta che, qualsiasi cosa sia, noi non vediamo l’ora di vederla. Voi?