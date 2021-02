Bianca Atzei ha fatto su instagram un incredibile annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, succederà tra pochissimo, e manca davvero poco.

Amatissima artista, Bianca Atzei ha da pochissimo fatto un annuncio che ha sorpreso i suoi migliaia di fan; i messaggi ricevuti a tal riguardo sono tantissimi, tutti hanno manifestato la gioia di questa notizia arrivata improvvisamente. La cantante, con la sua voce continua da anni a conquistare il pubblico, ammaliati da quella forza prodotta, piena di sentimento. La ricorderemo certamente, quando, al Festival Di Sanremo nel 2017, ha emozionato amorevolmente con il brano Ora esisti solo tu, mostrandosi visibilmente commossa. Bianca esprime ogni volta, con la sua musica, una potenza forte e incredibile, abbracciando una purezza leggera e affascinante. Come abbiamo riportato all’inizio, proprio da pochissimo, la cantante ha annunciato una splendida notizia.

Bianca Atzei, annuncio a sorpresa: la notizia ha fatto impazzire i fan di gioia

Bianca Atzei è un’artista dal profondo talento, con la sua voce è capace di abbracciare quel turbinio di emozioni, lasciando ogni volta i suoi ascoltatori senza parole. La bellezza della sua musica conquista proprio tutti, e sul palco di Sanremo ha avvolto pienamente il pubblico presente, ma anche i telespettatori da casa. Ha anche partecipato ad un importante e seguitissimo reality, ovvero L’isola dei famosi, dove ha dimostrato tanta forza e costanza. Come abbiamo anticipato, sul suo profilo instagram ha da qualche ora fatto un incredibile annuncio. “Era da tanto tempo che aspettavo questo momento, il mio ritorno. E’ un po’ come rinascere ed essere una versione di me sempre diversa e nuova. Questo sarà solo il primo passo di un lungo percorso, che ho preparato in questo periodo. Ho avuto il supporto da parte vostra, ora tocca a me ricambiare l’affetto e il supporto che mi avete dato. Sono tornata”, ha scritto in didascalia la cantante. E proprio da pochissimo, ha pubblicato un nuovo post (Come è Qui possibile vedere) con una fantastica notizia, il 5 febbraio uscirà un suo nuovo brano, su tutte le piattaforme digitali.

A quanto pare, Bianca è tornata, con un nuovo progetto, che ci riserverà delle sorprese incredibili. I fan dell’artista si sono già mostrati impazienti e ovviamente felici di questo nuovo annuncio. Bianca Atzei è pronta, e ancora una volta, come ogni volta, conquisterà tutti!