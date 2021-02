Sarà ospite a Che tempo che fa l’ex presidente degli Stati Uniti: il conduttore Fabio Fazio intervisterà Barack Obama, ecco la data.

Colpo di scena a Che tempo che fa, celebre programma Rai diventato una colonna portante del palinsesto della tv di Stato. Il conduttore Fabio Fazio dimostra ancora una volta di essere sempre sul pezzo e di saper intercettare le tendenze ed i gusti del pubblico. Soprattutto in un momento drammatico come quello che il mondo sta attraversando a causa della pandemia, il talk show ha saputo plasmarsi in base agli accadimenti che si sono susseguiti, riscuotendo come sempre un ottimo successo. Ad ogni puntata, si dedica grande spazio al tema del Covid, con illustri virologi che elargiscono informazioni utili a contrastare il contagio del virus. Questo delicato argomento sarà sicuramente affrontato anche con l’ospite d’eccezione che è atteso nei prossimi giorni nel programma. Si tratta appunto dell’ex presidente Usa Barack Obama: un personaggio che certamente pochissimi programmi tv possono permettersi di intervistare in esclusiva.

Barack Obama a Che tempo che fa: la data dell’appuntamento

Prima dell’ex presidente Usa, Fazio ha accolto anche altri ospiti internazionali: George Clooney, Jane Fonda, Susan Sarandon, Greta Thunberg tra gli altri. Gli Stati Uniti sono stati particolarmente colpiti dal Coronavirus: sarà perciò interessante ascoltare il punto di vista di Obama proprio in questo momento che vede il Paese americano alle prese anche con il nuovo presidente democratico Joe Biden, suo ex vice. L’ex presidente è stato il primo afroamericano alla Casa Bianca ed il suo mandato è durato dal 2008 al 2016. Sono stati anni fondamentali per la storia americana. Sempre favorevole alla diplomazia e alla cooperazione tra le nazioni, ricordiamo che nel 2009 Obama ha ricevuto il Nobel per la Pace. Ma quando e dove potremo vedere questa straordinaria intervista? Ebbene, l’appuntamento è previsto per domenica 7 febbraio su Rai 3 alle ore 20.

Non perdetevi quindi questo evento eccezionale che si preannuncia davvero interessante domenica prossima.