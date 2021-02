È la bellissima Sanem di Daydreamer, ma avete mai visto la mamma di Demet Ozdemir? Le due donne sono due gocce d’acqua: impressionante.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Demet Ozdemir. Entrata nel cuore di tutti gli italiani grazie al ruolo interpretato nella fiction turca, la bellissima Sanem di Daydreamer ha conquistato davvero tutti. Bellissima e simpaticissima, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo catturare il centro dell’attenzione. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con la sua bellezza ed immensa bravura, Demet ha impressionato davvero tutti, come dicevamo precedentemente. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di alcune voci riguardanti la sua vita privata. Ma, ad esempio, avete mai visto sua mamma? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvelo. ‘Spulciando’ con attenzione, infatti, il suo profilo socia, abbiamo rintracciato una foto dell’attrice turca in compagnia della sua bellissima madre. Siete curiosi anche voi di vederla? Vi mostreremo ogni cosa. Vi anticipiamo, però: la loro somiglianza è davvero impressionante.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Avete mai visto la mamma di Demet Ozdemir, la Sanem di Daydreamer?

Sul suo canale social ufficiale, Demet Ozdemir è sempre molto attiva. Attraverso il suo Instagram, infatti, la bellissima Sanem di Daydreamer non perde mai occasione di poter interagire con i suoi adorati sostenitori. Qualche tempo fa, ad esempio, l’attrice turca non ha potuto affatto fare a meno di condividere una deliziosa foto in compagnia di sua mamma. Ecco, la domanda sorge spontanea: voi l’avete mai vista? Sappiamo benissimo che Demet è particolarmente legata a sua madre. Anche perché, da quanto si legge sul web, sembrerebbe che i suoi due genitori si siano separati quando lei era soltanto una bambina. E che proprio per questo motivo, insieme ai suoi fratelli, si sia trasferita dalla Bulgaria ad Istanbul. Ecco, ma tralasciando questo aspetto doloroso della sua vita, siete curiosi di vedere la mamma di Demet? Guardare per credere.

È proprio questa la foto che, il 15 Agosto scorso, Demet ha condiviso in compagnia di sua mamma. Avete notato anche voi? Le due donne sono praticamente identiche: il loro sorriso, si vede chiaramente, è uguale.