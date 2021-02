Elisabetta Gregoraci tronista a Uomini e Donne Vip? Spunta la verità attraverso il profilo social dell’ex del GF Vip.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. E, nonostante sia uscita dal gioco un bel po’ di tempo fa, in casa si parla spesso di lei. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl che per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco in un reality show. Un percorso molto intenso, quello della Gregoraci nella casa. Un percorso che, però, la conduttrice ha deciso di interrompere spontaneamente: dopo la notizia del prolungamento, Elisabetta ha scelto di tornare a casa da suo figlio. I fan, però, continuano a sostenerla attraverso i social e non vedono l’ora di rivederla in tv. E, negli ultimi giorni, sul web circola un’indiscrezione decisamente succulenta, che parla di una presunta partecipazione della Gregoraci alla versione vip di Uomini e Donne. A dire la sua è stata proprio lei, attraverso un commento su Instagram. Scopriamo cosa ha scritto.

Elisabetta Gregoraci tronista a Uomini e Donne Vip? Arriva la risposta della showgirl

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti principali della quinta edizione del GF Vip. La sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare moltissimi fan, ma ormai nel cuore dell’ex velino c’è spazio soltanto per Giulia Salemi. E in quello di Elisabetta? Nonostante le tantissime voci trapelate mentre lei era in casa, pare proprio che la Gregoraci sia single. A tal punto che, negli ultimi giorni, si è parlato tantissimo della partecipazione della showgirl a Uomini e Donne Vip. Pare, infatti, che ben presto arriverà una versione serale dell’amatissimo programma di Maria De Filippi, in cui ci saranno proprio personaggi famosi. Stando alle indiscrezioni trapelate sul web, una delle troniste vip potrebbe essere proprio la Gregoraci! Sarò vero? In tanti se lo sono chiesti e a rispondere ci ha pensato lei, attraverso una risposta ad un commento su Instagram, date un’occhiata:

Proprio così, niente trono per la bellissima Elisabetta, che cono poche parole ha smentito la notizia degli ultimi giorni. Nonostante questo, però, pare che una versione vip di Uomini e Donne sia comunque in cantiere e sia prevista per la prima serata di Canale 5. Tra le indiscrezioni trapelate, c’è anche quella che vedrebbe come opinionista Giulia De Lellis, una delle ex corteggiatrici del programma più amata dal pubblico. E voi, cosa pensate di questa novità? Vi piacerebbe vedere Uomini e Donne versione vip?