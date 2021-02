Sapete chi c’era al matrimonio di Fatima Trotta? Non lo immaginereste mai: in questo articolo vi sveliamo gli invitati

Fatima Trotta è una delle conduttrici emergenti della televisione italiana. Esordisce nel 2005 nel programma I raccomandati. Il successo, però, arriva con Made in Sud, show comico trasmesso prima su Comedy Central e poi su Rai Due. La Trotta è uno dei volti di punta della trasmissione, insieme a Gigi e Ross e ai tanti comici presenti nello show. Nel 2012 è stata tra i protagonisti del film 10 regole per fare innamorare per la regia di Cristiano Bortone. Nel 2013, invece, ha recitato nel film di Neri Parenti Colpi di fortuna e due anni dopo nel film Matrimonio al Sud con Massimo Boldi.

Fatima Trotta, sapete chi c’era al suo matrimonio?

La conduttrice televisiva è sposata dal 1° luglio del 2016 con il comico Luigi De Falco. La cerimonia è stata celebrata a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove vivono i genitori della conduttrice. I festeggiamenti si sono tenuti invece a Monteforte Irpino, presso Villa De Stefano. Al matrimonio erano invitati ovviamente tantissimi personaggi dello spettacolo, tra cui artisti di Made in Sud. Da Francesco Cicchella a Enzo e Sal, da Ciro Giustiniani a Pasquale Palma e Francesco Albanese.

Oltre ai comici di Made in Sud, alle nozze di Fatima Trotta e Luigi De Falco erano presenti anche Elisabetta Gregoraci e il marito Flavio Briatore. I due pare siano arrivati direttamente dalla Sardegna in Elicottero. La Gregoraci, nel luglio del 2016, figurava nel cast dello show comico di Rai Due. La calabrese affiancava proprio Fatima Trotta nella conduzione del programma televisivo. Da amica e collega ha voluto presenziare in un giorno così bello.