Fatima Trotta è la simpaticissima conduttrice di Made in Sud, ma ricordate in quale altro programma l’abbiamo vista? Proprio lì.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Fatima Trotta. Giovanissima e bellissima, la conduttrice napoletana decanta di un successo davvero assoluto. Qualche mese fa, lo sappiamo benissimo, l’abbiamo vista in compagnia di Stefano De Martino alla conduzione della nuova edizione di ‘Made in Sud’. Adesso, in attesa di rivederla al timone del programma basato sulla ‘comicità terrona’, la bella napoletana sarà una delle protagoniste di una delle puntate di ‘Stasera tutto è possibile’. Proprio nel corso dell’appuntamento di Martedì 2 Febbraio, la Trotta sarà una di coloro che si sottoporrà ai divertenti giochi dello show di Rai Due. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa succederà, siete curiosi di sapere in quale altro programma l’abbiamo vista? Certo, come dicevamo precedentemente, ‘Made in Sud’ può essere assolutamente vista come la sua seconda casa, ma dove l’abbiamo già vista? Scopriamo insieme ogni cosa.

Vi ricordate dove abbiamo già visto Fatima Trotta? Non parliamo di Made in Sud

È la vera e propria colonna portante di ‘Made in Sud’, Fatima Trotta. Al timone del programma basato sulla ‘comicità terrona’ sin da quando non andava in onda su Rai Due, la conduttrice napoletana ha ampiamente dimostrato di essere un’ottima padrona di casa. Ecco, ma vi ricordate che, oltre a questo programma, l’abbiamo vista altrove? Si, avete letto proprio bene. ‘Made in Sud’, come dicevamo precedentemente, è la sua seconda casa, ma dove l’abbiamo già vista? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Per chi non lo sapesse, Fatima Trotta vanta di una voce davvero incredibile. È proprio per questo motivo che non poteva assolutamente non prendere parte a ‘Tale e Quale Show’. Era esattamente l’edizione del 2016, infatti, quando la conduttrice napoletana ha partecipato al famoso programma di Carlo Conti. Incantando, tra l’altro, davvero tutti i telespettatori per le sue doti canori e da imitatrice.

E voi, invece, ricordavate dove l’abbiamo già vista?