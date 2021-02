GF VIP 5, Giulia Salemi in total black: sapete quanto costa il suo abito?

Giulia Salemi in total black nella scorsa puntata del GF VIP 5: sapete quanto costa l’abito indossato dalla gieffina?

Giulia Salemi è una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per lei si tratta della seconda partecipazione al reality show di Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia, la Salemi si è innamorata di Pierpaolo Pretelli, con il quale ha intrapreso una relazione. La loro storia d’amore sta facendo sognare l’Italia e i due hanno già molti fan che li sostengono ogni puntata. Giulia, oltre ad essere una delle più chiacchierate, è anche una delle più affascinanti. Durante la puntata, gli occhi sono tutti su di lei. I suoi abiti spesso incantano e a volte sono anche abbastanza costosi.

GF VIP 5, quanto costa l’abito total black di Giulia Salemi?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I gieffini erano tutti molto eleganti. Tra gli outfit più eleganti figurava quello di Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha indossato un abito total black, con gli orecchini che sono stati paragonati sui social ai famosi biscotti ‘Bucaneve’ e con le scarpe leopardate. La modella aveva uno stile elegante, audace e grintoso, fatto di minidress, colori accesi e fantasie animalier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La Salemi per questa nuova puntata ha indossato un vestito nero di un noto marchio, con una profonda scollatura a cuore arricciata e le maniche lunghe, leggermente a sbuffo. Il vestito ovviamente ha esaltato la sua sensualità, evidenziando soprattutto le forme del decolleté. Per risaltare la scollatura ha deciso di raccogliere i capelli con uno chignon, in modo da scoprire viso e collo e mostrare i grandi orecchini a cerchio formati da piccole perle. L’abito assomigliava molto ad un altro indossato durante la ventunesima puntata. Il prezzo dell’abito è di 229 euro. Sotto ha indossato un paio di collant velati e le scarpe con la fantasia animalier. Sul sito del brand, le pumps maculate indossate dalla Salemi vengono vendute a 593 euro.