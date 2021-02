GF Vip, “Abbiamo fatto l’amore”: arriva la confessione bollente nella casa più spiata della tv.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip. Il reality show va avanti ormai da più di quattro mesi e i colpi di scena nella casa sono all’ordine del giorno. Manca ormai un mese alla finale e, nella casa, gli animi si scaldano facilmente. Liti, scontri e discussioni, ma non mancano momenti esilaranti. O “bollenti”! Come quello vissuto ieri mattina, con protagonista Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana, già finalista, ha raccontato ad un concorrente di aver fatto un sogno erotico su di lui. Una confessione senza peli sulla lingua: curiosi di scoprire cosa è successo in casa? Ve lo raccontiamo subito.

GF Vip, “Abbiamo fatto l’amore”: arriva la confessione bollente di Dayane Mello

“Se sapessi che cosa ho sognato con te! Facevamo l’amore, e tu piangevi! Eravamo in un loft bellissimo, sei stato bravo!”. Con queste parole Dayane Mello ha confessato ad uno dei concorrenti di averlo sognato, ieri notte. Chi è il protagonista del sogno della modella brasiliana? Andrea Zenga! E proprio a lui Dayane ha raccontato il suo sogno, con la sua solita schiettezza: “Eravamo in una casa tutta bianca, suonava il campanello, ma io e te eravamo a letto. Il sole sulla finestra e c’era vento, mi sembrava pomeriggio…”, la Mello continua a raccontare i dettagli del suo sogno a Zenga, in presenza anche di altre coinquiline, che commentano divertite: “Piangevi perché eri commosso!”. In seguito, il video del racconto ‘bollente’ di Dayane, diventato virale in poco tempo sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea✨ Dayane (@ze.yane)

Come potete vedere, il video è stato postato da una pagina Instagram dedicata proprio alla “coppia” Zenga-Dayane: il nome del profilo è infatti Ze-Yane, dall’unione di Zenga e Dayane! Molti fan, infatti, “tifano” per la coppia, ma, a quanto pare, tra i due c’è soltanto una bella amicizia. E voi, state seguendo il percorso di Andrea Zenga al GF Vip? Dopo il toccante incontro col padre Walter, ieri per Andrea è arrivata una meravigliosa sorpresa: la visita nella casa del fratello di Zenga. Un incontro dolcissimo, che ha commosso il pubblico del reality show d Canale 5. Riuscirà Zenga a conquistare un posto in finale?