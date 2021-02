Confessioni segrete volano nel giardino della Casa del GF VIP: Rosalinda ha appena confessato di aver fatto un gesto speciale per lui, gli ha scritto un biglietto. Ecco le parole inaspettate della concorrente.

Nella Casa del Grande Fratello VIP continua l’avventura dei concorrenti. Ogni giorno i protagonisti di questa edizione regalano colpi di scena e confessioni inedite ai telespettatori del reality. Proprio negli ultimi minuti abbiamo assistito ad una confessione segreta di Rosalinda Cannavò: era in giardino con Dayane Mello, sua grande amica conosciuta nel reality, quando si è lasciata andare ed ha svelato un particolare che nessuno poteva immaginare. Ha fatto un gesto molto speciale nei confronti di Andrea Zenga: ecco cosa è successo.

GF VIP, un ‘gesto speciale’ proprio per lui: “Gli ho scritto un biglietto”, la confessione segreta appena arrivata

Rosalinda e Dayane erano in giardino fino a pochi minuti fa. Nella Casa del GF VIP l’attrice ha raccontato alla sua amica un ‘segreto’ che le riguarda. Ha fatto un gesto verso Andrea Zenga: “Ieri ho scritto a Zenga un biglietto, mi aspettavo mi dicesse qualcosa. So che l’ha fatto però vedere ad Andrea Zelletta. Essendo timidi entrambi, ci guardiamo e poi fuggiamo via. Gli volevo fare i complimenti, ha dimostrato di essere un grande. Gliel’ho scritto su un foglio“.

‘Bravissimo per come hai affrontato la situazione’ sono le parole che Rosalinda ha scritto ad Andrea Zenga.

Il confronto tra Andrea Zenga e suo fratello Nicolò

A cosa si riferisce Rosalinda? La concorrente ha fatto i complimenti al suo inquilino per come ha affrontato il confronto con suo fratello. Ieri sera, lunedì 1 febbraio, in puntata abbiamo assistito all’incontro tra i fratelli Zenga: entrambi emozionati, si sono scambiati parole d’amore e di fratellanza che hanno fatto commuovere tutti.