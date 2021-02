Subito dopo la puntata del GF Vip di Lunedì 1 Febbraio, tra Tommaso e Giulia c’è stato uno scontro infuocato: cos’è successo.

Dite la verità: la puntata del Grande Fratello Vip di Lunedì 1 Febbraio non è stata incredibile? Per noi, decisamente si! A partire dall’incontro tra Nicolò ed Andrea Zenga fino all’ingresso di mamma Fariba all’interno della casa, il nuovo appuntamento del reality show di Canale 5, come al solito, ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Ecco, se la puntata, come dicevamo, è stata davvero imperdibile, vi assicuriamo, il post puntata non è stata affatto da meno. Stando ad alcuni commenti e video apparsi su Twitter, sembrerebbe che, subito dopo aver salutato Alfonso Signorini e il pubblico italiano, ci sia stato un scontro di fuoco tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due, lo sappiamo benissimo, erano amici ancora prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Certo, per alcune incomprensioni i due si erano allontanati, ma proprio il reality show e la convivenza ‘forzata’ li aveva fatti riavvicinare. Qualcosa, però, è andato storto nel corso dell’avventura, perché, da diverse settimane, i due continuano a scontrarsi. Ed è successo anche qualche ora fa. Scopriamo insieme cos’è successo tra loro due appena terminata la puntata.

GF Vip, scontro nella notte tra Tommaso e Giulia dopo la puntata: cos’è successo

Sembrava fossero ottimi amici, invece le strategie del gioco li hanno portato a separarsi. Sembrerebbe proprio che l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, almeno nella casa del GF Vip, sia definitivamente conclusa. L’ultimo round, da quanto traspare, sembrerebbe essersi consumato proprio questa notte appena terminata la puntata. Ecco, ma prima di spiegarvi cos’è successo, vi ricordate perché è nato tutto? Sembrerebbe che a far capitolare i rapporti tra i due influencer milanesi sia stata la decisione di Giulia di preferire di mandare al ballottaggio per la finale più Pierpaolo che Tommaso. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma che non è affatto andato giù a Zorzi. Che, da quel momento, ha iniziato a scontrarsi con lei. È successo anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, appena terminata la puntata, i due hanno iniziato a litigare in cucina. ‘Io non ti parlo e tu non mi parli’, dice Tommaso a Giulia. Immediata è stata la reazione della Salemi: ‘Così mi dimostri realmente che non hai mai tenuto a me, io si’. Ma non solo. Lo scontro tra i due è andato avanti. Ed, addirittura, Tommaso ha detto che, a detta sua, Giulia gli si sarebbe avvicinata soltanto per il personaggio. ‘Questa voglia di essere mia amica non ce l’ha mai avuta’, ha detto Tommaso.

‘Fuori siamo amici, non siamo migliori amici. Fai la vittima e mi fai passare per quello che non sono’, ha continuato a dire Tommaso a Giulia. Fino a quando, a conclusione di tutto, ha detto: ‘Da oggi in poi, tu vai a destra ed io vado a sinistra’.

Riusciranno mai a chiarirsi, secondo voi?