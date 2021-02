Com’erano i rapporti tra Tommaso e Giulia prima di entrare nella Casa del GF VIP? Gaia Zorzi, la sorella del concorrente, rompe il silenzio: spunta un inedito retroscena.

Ieri sera, lunedì 1 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Giulia Salemi nel reality ha trovato l’amore, ma forse ha perso un amico? Parliamo di lei e Tommaso Zorzi che, prima di entrare a far parte del gioco, erano molto amici. Qualcosa tra loro si è rotto: nelle ultime settimane non scorre buon sangue tra i due concorrenti che spesso si ritrovano a battibeccare. Ma cosa è successo tra Tommaso e Giulia? A parlare è stata Gaia Zorzi, la sorella del concorrente: la giovane ha svelato un retroscena sul loro rapporto che nessuno immaginava!

GF VIP, Gaia Zorzi rompe il silenzio: spunta un retroscena sul rapporto tra Tommaso e Giulia

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono ai ferri corti: tra i due non scorre buon sangue e proprio dopo l’ultima puntata, 1 febbraio, hanno litigato furiosamente, di nuovo. Nel corso di questa notte, non appena terminata la diretta, hanno discusso in cucina su quanto accaduto in puntata e sul loro rapporto. “Fuori siamo amici, non siamo migliori amici. Fai la vittima e mi fai passare per quello che non sono” ha incolpato Tommaso a Giulia. “Da oggi in poi, tu vai a destra ed io vado a sinistra” ha concluso così l’influencer milanese. Parole forti quelle scambiate tra i due che stanno facendo chiacchierare molto.

A parlare nelle ultime ore è stata Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso: la giovane ha svelato un retroscena che non tutti immaginavano. Gaia con un tweet ha svelato che i due attuali concorrenti non erano poi così amici al di fuori del reality: a confermare le parole della Zorzi è anche Gabriele Parpiglia. “Da quello che ho visto entrambi si sono dichiarati guerra. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come cattivo o str***o. Quando in realtà fuori non si cag***no da tempo” sono le parole scritte da Gaia.

L’inizio di questo tweet non ha senso haahahahahahaha volevo scrivere *da quello che ho visto entrambi si sono dichiarati guerra https://t.co/EgPyHWTp6P — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 2, 2021

“Confermo soprattutto nell’ultimo anno. Confermo e non aggiungo altro” scrive come commento Parpiglia.