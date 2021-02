L’ex Miss Italia Eleonora Pedron ha raccontato solo adesso il dramma vissuto lo scorso novembre quando ha scoperto di avere il Covid.

Da circa un anno ormai, le notizie su persone contagiate dal maledetto Covid sono state e continuano ad essere innumerevoli. Ovviamente il mondo dei vip non è certo immune da questa immane tragedia che ha colpito il mondo intero. Ogni giorno spuntano i nomi di coloro che, tra i personaggi famosi, hanno contratto il virus in passato o lo stanno ancora affrontando. Proprio in queste ore, è arrivata la confessione a cuore aperto dell’ex Miss Italia, Eleonora Pedron, al settimanale Di Più. La bellissima conduttrice 38enne ha infatti rivelato il dramma che lo scorso novembre ha travolto lei e la sua famiglia quando ha scoperto di essere stata contagiata dal Covid insieme ai figli Ines, 11 anni, e Leon, 10, avuti con il pilota Max Biaggi. Oggi Eleonora è fortunatamente guarita, ma ha rivelato che non è stato affatto facile fare i conti con questa subdola malattia, che ancora oggi le ha lasciato degli strascichi. Pur riscontrando qualche sintomo, non è mai stata costretta ad andare in ospedale, ma tuttora ha difficoltà a sentire gli odori e i sapori. I suoi bambini, invece, sono sempre stati asintomatici, ha raccontato l’ex Miss Italia.

Eleonora Pedron, la rivedremo presto in tv: ecco dove

La Pedron che vive a Montecarlo con i figli, è attualmente impegnata con l’attore Fabio Troiano, interprete di serie come Santa Maradona e Squadra antimafia. La loro relazione è stata resa nota nel 2019, quando entrambi sono apparsi insieme sul red Carpet del Festival di Venezia. Sempre piena di energie ed entusiasmo, la bionda Eleonora ha deciso di riprendere gli studi e di iscriversi alla Facoltà di Psicologia. Inoltre, proprio in questo periodo per lei c’è una bella novità dal punto di vista lavorativo: da sabato 6 febbraio la rivedremo infatti in tv, su La7 con il programma Belli dentro, Belli fuori, rotocalco dedicato al tema della salute. Il programma, giunto alla sua terza edizione, per la seconda volta sarà condotto da lei e trasmesso ogni sabato mattina alle ore 11. Ad affiancare la bella conduttrice, la giornalista e divulgatrice scientifica Margherita De Bac.

Facciamo quindi l’in bocca al lupo alla splendida Eleonora Pedron!