Spunta il nome di colei che ricoprirà il ruolo dell’opinionista a L’Isola dei Famosi: è Giornalettismo a rivelare di chi si tratta.

Partirà lunedì 8 marzo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. e da settimane è tutto un susseguirsi di anticipazioni, indiscrezioni, annunci e smentite sui protagonisti del cast che vedremo lottare per la sopravvivenza in Honduras. Ancora incerto l’elenco dei vip che voleranno alla volta dell’isola caraibica: non sono mancati rifiuti da parte di alcuni, come l’attore Giulio Berruti e il coreografo ex insegnante di Amici Garrison Rochelle, ma ad ogni modo il cast sembra prendere forma. Gli ultimi due nomi resi noti tra i possibili naufraghi sono quello di Gilles Rocca ed Angela Melillo. Riguardo agli opinionisti la situazione non è certo più definita. Proprio in queste ore, però, Giornalettismo ha comunicato il nome di colei che sarebbe stata scelta per ricoprire il ruolo di opinionista femminile. Vediamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, annunciato il nome dell’opinionista donna: ecco chi sarebbe

Mentre riguardo all’inviato in Honduras si vaga nella nebbia più fitta, circa l’opinionista donna che siederà in studio insieme ad Ilary è appena spuntato un nome. “È ufficiale: sarà Iva Zanicchi la nuova opinionista de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. La Zanicchi ha vinto il ballottaggio con Marisa Laurito. Iva torna dunque in tv più carica che mai. Accanto a lei invece ci sarà un volto maschile ancora non scelto o identificato”, si legge sul sito di Giornalettismo. Ricordiamo che la celebre cantante è stata opinionista insieme a Cristiano Malgioglio nelle ultime edizioni del Grande Fratello Nip condotte da Barbara D’Urso riscuotendo anche un certo successo. A questo punto, però, incuriosisce molto sapere chi sarà colui che l’accompagnerà in questa avventura. Anche sull’opinionista maschile si sono vociferati vari nomi, uno su tutti quello di Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso dell’attuale edizione del GF Vip.

Se dovesse trattarsi proprio di Iva Zanicchi, sareste d’accordo?