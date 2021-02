Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi 2 febbraio: jackpot stellare, ecco i numeri vincenti; controlla la tua schedina.

Ci siamo! Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, ci sarà la prima delle tre estrazioni di questa settimana. Come sempre vi riporteremo i numeri estratti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, sperando che tra i nostri lettori ci sia qualche fortunato vincitore! Il jackpot di questa sera è da capogiro: per chi riuscisse a centrare il tanto agognato ‘6’, che manda dal 7 luglio, il bottino è di 100,6 milioni di euro! Nell’ultima estrazione, quella di sabato 30 gennaio non sono stati ottenuti nè 6 nè 5+, ma ben quattro giocatori hanno centrato il 5, portandosi a casa ben 58.858 euro. Insomma, cifre notevoli! Non vi resta che controllare le vostre schedine e scoprire se la dea bendata questa sera vi sorride. Buona fortuna!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni: i numeri vincenti di oggi martedì 2 febbraio

Pronti a scoprire se questa sera, martedì 2 febbraio, la fortuna è dalla vostra parte? Non vi resta che controllare i numeri estratti per scoprire se siete tra i fortunati vincitori! Vi riporteremo, come sempre, le estrazioni dei numeri delle dieci ruote del Lotto, più quelli della ruota Nazionale, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Seguirà poi la sestina vincente del Superenalotto, con numero Jolly e SuperStar, e, infine, la combinazione vincente del 10eLotto. Come sempre, le estrazioni partiranno alle ore 20.00. Cosa aspettate a prendere la vostra schedina? Buona fortuna!

ESTRAZIONI LOTTO DEL 2 FEBBRAIO

BARI 38 87 12 59 1

CAGLIARI 62 21 77 41 28

FIRENZE 77 89 27 62

GENOVA 20 10 87 13 28

MILANO 76 68 56 4 82

NAPOLI 22 31 9 82 49

PALERMO 48 54 6 55 27

ROMA 72 9 52 31 41

TORINO 25 21 69 74 46

VENEZIA 10 6 54 51 75

NAZIONALE 16 71 9 85 89

2. ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Numeri vincenti: 54 78 67 28 86 41

Numero Jolly: 29

Numero SuperStar: 6

3. ESTRAZIONI DEL 10eLOTTO

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

6 9 10 12 20

21 22 25 27 31

38 48 54 62 68

72 76 77 87 89

Numero Oro 38

Doppio Oro 38 87

Allora? Buone notizie per voi dalle estrazioni di questa sera? Noi ci auguriamo di si!