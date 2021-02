L’instabilità del clima è un vero nemico della nostra pelle, che si tratti del freddo gelido o del caldo afoso: lo scrub delicatissimo fatto in casa con soli tre ingredienti

Il clima influenza in modo significativo la nostra pelle, di questo ci rendiamo conto tutto. Che sia inverno gelido o afosa estate, molte persone si ritrovano con il viso dall’aspetto provato. Pelle secca, grassa, arrossata: sarà capitato a tutti. Non sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto influenza anche il nostro umore e ci porta ad essere particolarmente irritabili o insofferenti. A tutto, però, c’è un rimedio. Oggi vi proponiamo una ricetta davvero semplice e delicatissima, uno scrub fatto in casa per cui avrete bisogno di soli tre ingredienti e adatto a tutti i tipi di pelle. Questo composto è adatto a tutti nonostante occorra tener sempre presente le personali allergie e intolleranze. Il consiglio è sempre quello di provare prima su un punto del braccio e attendere per controllare che non vi siano reazioni.

Scrub pelle con soli tre ingredienti: la ricetta semplice ed economica

Il primo passo da compiere è quello di detergere a fondo la nostra pelle rimuovendo ogni traccia di impurità o trucco dal viso. Sarebbe inoltre preferibile provvedere ad far dilatare i porti, procedendo con una doccia calda o servendoci del vapore. Per preparare il nostro scrub vi occorreranno del miele, dello zucchero e qualche goccia di limone. In un recipiente versiamo un cucchiaio e mezzo di miele, circa quindici gocce di limone e due cucchiaini e mezzo di zucchero. Potete usare anche quello di canna. Impastiamo il tutto fino e, nel caso in cui il composto fosse ancora troppo liquido, potremo aggiungere un altro cucchiaino raso di zucchero. Procediamo con movimenti circolari sulla pelle del viso, stando attenti a non strofinare con violenza. Evitate il contorno occhi, ma potete tranquillamente procedere con delicatezza sulle labbra. Terminato il massaggio lasciamo in posa per circa dieci minuti e procediamo al risciacquo con acqua tiepida. La vostra pelle sarà morbidissima e luminosa. Ulteriore consiglio: dopo lo scrub utilizziamo qualche goccia di tonico prima della crema idratante per una cura completa della nostra pelle.