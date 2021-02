In molti si chiedono perchè Fedez non pubblica nulla sui social da diverse ore: la moglie, Chiara Ferragni, ha rotto il silenzio. Ecco cosa è successo in casa Ferragnez.

Negli ultimi giorni il web si è rivoltato contro Fedez e la Michelin, prossimi concorrenti del Festival di Sanremo. Il giovane rapper ha commesso un piccolo errore: per sbaglio ha pubblicato attraverso le sue IG story un brevissimo spezzone del brano che presenterà a Sanremo insieme alla cantante. Per alcuni l’errore doveva esser pagato caro, con la squalifica: così non è stato, per fortuna. La Rai ha deciso di non punire con la squalifica il rapper: “Pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta” sono state le parole dell’organizzazione in un comunicato. Tutto ciò ha comunque fatto chiacchierare: per Fedez non sono state ore facili e forse lo stress gli ha provocato qualche ‘sbalzo’ di temperatura. E’ sparito per qualche ora dai social ed i suo i fan si sono preoccupati: cosa è successo? L’ha svelato poco fa sua moglie, Chiara Ferragni, attraverso le IG story.

Fedez sparisce dai social, Chiara Ferragni rompe il silenzio: cosa è successo

Fedez è sparito dai social per qualche ora ed ha fatto preoccupare tutti i fan. A rompere il ‘silenzio’ è stata Chiara Ferragni, la moglie del rapper, che con una IG story ha svelato che il cantante non sta bene. Ha pubblicato uno scatto di Fedez ed ha scritto in inglese: “E’ vivo ma gli è venuta la febbre (No covid grazie a Dio)”. La famosa imprenditrice digitale ha svelato che il rapper ha la febbre ma non si tratta di Covid: sarà lo stress oppure una piccola influenza?