Stefano De Martino, è successo prima di prendere parte ad Amici: spunta fuori un retroscena davvero inedito, lo sapevate?

Era esattamente l’anno 2009 quando Stefano De Martino prendeva parte alla nona edizione di Amici. Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibile, il bel ballerino napoletano è riuscito a conquistare davvero tutti. Versatile e, soprattutto, portato per ciascuna coreografia, il giovane De Martino ha saputo, in un vero e proprio batter baleno, dimostrare le sue infinite potenzialità. Attualmente, lo sappiamo benissimo, è un apprezzato e stimato conduttore televisivo, ma ricordiamo che, ancora prima di questo, Stefano ha una passione sfrenata per la danza. Sapete, però, cosa è successo prima di Amici? In una sua Instagram Stories di qualche mese fa, l’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che il talent di Maria De Filippi sarebbe stata la sua ultima possibilità, dopodiché avrebbe abbandonato tutto. Ecco, ma, ancora prima di prendervi parte, sapete cos’è esattamente successo nella vita di Stefano? Spunta un retroscena davvero inedito: scopriamo insieme di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Stefano De Martino prima di Amici, spunta un retroscena davvero inedito: lo sapevate?

Partecipare ad Amici nel 2009, lo sappiamo benissimo, è stato un ottimo trampolino di lancio per Stefano De Martino. Iniziata proprio lì la carriera da ballerino, in un vero e proprio batter baleno, il giovane napoletano ha facilmente dimostrato di avere tutte le carte in regole per essere un’ottima presenza del piccolo schermo. Tanto è vero che adesso è uno dei conduttori televisivi più amati ed apprezzati. Ecco, ma sapete cosa gli è successo qualche anno prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi? In una sua intervista a ‘Domenica In’, datata 2018, De Martino ha spiegato che, appena scoperta la passione per la danza, non ha avuto facilmente il lasciapassare di suo padre. Una volta ottenuto, però, Stefano ha sfruttato al massimo le sue potenzialità. Infatti, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di entrare ad Amici, il bel napoletano, nel 2007, abbia vinto una borsa di studio a New York. E che, proprio grazie a quest’occasione, abbia avuto la possibilità di approcciarsi al mondo della danza contemporanea e moderna. Da lì, poi, ha avuto l’opportunità di lavorare con una grande coreografa. Ed, in seguito, di lavorare con una grandissima coreografa di fama internazionale.

Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’ inedito?