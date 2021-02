C’è un retroscena sul primo appuntamento di Ilary Blasi e Francesco Totti che nessuno conosce: l’ha raccontato a sorpresa l’ex Capitano della Roma.

Uscirà a marzo una delle serie TV più attese degli ultimi mesi. Parliamo quella che racconta la carriera, la storia di Francesco Totti. ‘Speravo de morì prima’ è il titolo della nuova serie che svelerà ancora più dettagli e segreti sulla vita dell’ex Capitano della Roma. Nelle ultime ore, rivela Fanpage, Sky ha rilasciato diverse immagini: parliamo di piccoli spoiler che riguardano la serie che sarà interpretata da Pietro Castellitto. L’attore vestirà i panni del protagonista, Francesco Totti. Ilary Blasi, la moglie dell’ex calciatore, sarà interpretata da Greta Scarano, Gianmarco Tognazzi vestirà i panni di Luciano Spalletti. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpreteranno Cassano e De Rossi: un cast davvero incredibile sta per arrivare su Sky per raccontare la storia di Francesco Totti. Sky ha pubblicato un video in cui il protagonista in carne ed ossa, ex Capitano della Roma, racconta a Pietro Castellitto alcuni retroscena del suo percorso professionale e privato. C’è un particolare sulla storia con Ilary che non tutti conoscono. Sentite che dice Totti!

Francesco Totti e Ilary Blasi, il retroscena sul loro primo appuntamento: “Partì male”, la confessione

E’ Fanpage a mostrare un video pubblicato da Sky: vediamo Francesco Totti che racconta alcuni aneddoti sulla sua vita all’attore che lo interpreterà nella serie, Pietro Castellitto. L’ex Capitano della Roma ha svelato un retroscena che nessuno conosceva: riguarda il primo appuntamento con Ilary Blasi. C’è stato un ‘piccolo incidente’ con la sua macchina, allora Ferrari.

“La prima volta che siamo usciti l’ho portata al Fungo, era aperto solo quello. Sono andato a prendere Ilary per la prima volta, ma mentre scendeva ha dato una botta addosso al muretto mentre apriva lo sportello. Come prima volta ho detto ‘parte male’, ma ho fatto l’indifferente dicendo ‘ma che scherzi’. Gli ha dato ‘na botta, porella” sono state le parole dell’ex Capitano giallorosso ai microfoni di Sky.