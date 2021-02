Uomini e Donne, la frase ‘choc’ di Gemma Galgani non passa assolutamente inosservata: Maria De Filippi costretta ad intervenire.

La puntata di ieri, di Lunedì 1 Febbraio, di Uomini e Donne è stata davvero imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto al centro dell’appuntamento, come al solito, c’è stata la bellissima e simpaticissima Gemma Galgani con l’arrivo di un pretendente e il saluto ad un altro, ma abbiamo assistito anche ad un’emozionante esterna tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, una puntata ricca di argomenti e, senza alcun dubbio, piena di ‘colpi di scena’. Quello che, però, non è assolutamente passata inosservata è una frase che la dama torinese, nel mezzo di una ‘discussione’ con Tina Cipollari, ha detto. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi anticipiamo: non è assolutamente nulla di grave. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, la frase è stata notata da tutti. In primis, da Maria De Filippi. Che, immediatamente, è intervenuta. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, la frase di Gemma non sfugge: la De Filippi interviene

Quella di ieri, Lunedì 1 Febbraio, è stata una puntata di Uomini e Donne particolarmente intensa per Gemma Galgani. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la dama torinese ha assistito all’arrivo di un nuovo corteggiatore, ma anche perché è stata al centro di una discussione con il suo pretendente Gianluca. Da quanto raccontato dai diretti interessati, sembrerebbe che, durante una telefonata, il simpaticissimo siciliano si sia lasciato andare a delle esternazioni che non sono affatto piaciute alla dama torinese. E che, soprattutto, l’hanno fatto decidere di chiudere definitivamente la conoscenza. Ecco, ma cosa sarà mai successo di così tanto ‘choc’ che, tra l’altro, ha provocato anche l’intervento di Maria De Filippi? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, assolutamente nulla di grave. Fatto sta che, nel bel mezzo di un botta e risposta tra lei e Tina Cipollari, Gemma si sia lasciata andare ad una frase che non è assolutamente passata inosservata alle orecchie di molti. ‘Erano quattro anni che non vedevo s***o’, dice la Galgani rivolgendosi all’opinionista romana. E, sopratutto, facendo riferimento al rapporto che c’è stato, qualche settimana fa, tra lei e Maurizio Guerci. Una frase, da come si può chiaramente comprendere, che non è affatto sfuggita. Nemmeno alla padrona di casa. Che, prontamente, ha detto: ‘Gemma ma quest’anno…’.

Voi, invece, cosa ci dite? Vi eravate resi conto pure di voi della frase di Gemma? Una cosa, però, c’è da ammettere: questo non fa altro che testimoniare quanto la dama torinese sia spontanea e senza filtri.