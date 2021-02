Chi è Massimiliano, nuovo tronista di Uomini e Donne che insieme a Giacomo farà innamorare le ragazze d’Italia: cosa c’è da sapere su di lui.

A Uomini e Donne è tempo di rinnovamenti: dopo una stagione travagliata che ha visto per la prima volta l’unione del trono classico col trono over e dei percorsi non proprio semplici, è il momento di scoprire chi sono i nuovi tronisti che siederanno sull’ambita sedia del dating show di Canale 5 durante i prossimi mesi. Dopo la rinuncia di Gianluca De Matteis e la scelta di Davide Donadei, sono pronti a farsi conoscere dal pubblico altri due ragazzi altrettanto bellissimi ed affascinanti. Uno di loro è Massimiliano che insieme al ‘collega’ Giacomo faranno da richiamo a decine di ragazze da tutta Italia in cerca del grande amore. Per quanto riguarda Massimiliano, si tratta di un ragazzo molto giovane e bellissimo, ma soprattutto con grandi valori e con un passato certamente da raccontare. Conosciamolo meglio.

Massimiliano, l’incredibile storia del nuovo tronista di Uomini e Donne

Biondo, occhi chiari e tanti bei ricci, Massimiliano ha un aspetto notevole: solo vent’anni, ma con le idee già chiare, nel video di presentazione si mostra come un ragazzo molto maturo per la sua età. Ciò è sicuramente dovuto alle difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita, ma andiamo con ordine. Nella clip, Massimiliano ha raccontato di venire da Nettuno, di avere una sorella e di essersi sempre dato molto da fare lavorativamente. Suo padre nel 2013 se ne è andato di casa e ciò ha causato molte difficoltà economiche nella sua famiglia. Per questo motivo, ha iniziato a lavorare ad appena sedici anni come barista insieme allo zio, poi come cameriere e, considerando il suo aspetto notevole, anche nella moda. Oggi lavora anche come carrozziere, proprio per far fronte ai problemi finanziari che in passato hanno costretto lui, sua mamma e sua sorella a rivolgersi perfino alla Caritas. Anche se con sua sorella talvolta ci sono delle incomprensioni, Massimiliano assicura che il suo sogno è trovare una donna che le somigli. Quando la sorella gli rivelò di essere incinta, Massimiliano la aiutò economicamente ad affrontare tutte le spese necessarie per visite mediche, ecografie, ecc. Insomma, un ragazzo davvero d’oro! A Uomini e Donne il giovane tronista vorrebbe trovare una ragazza sincera, onesta e che gli regali le gioie che finora la vita gli ha negato. Su Instagram potrete seguire Massimiliano sul suo profilo ufficiale che è questo.

Cosa ne pensate? Vi piace Massimiliano?