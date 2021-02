Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Giacomo: età, lavoro e il significato dei suoi tatuaggi; tutto quello che sappiamo su di lui.

Amici di Uomini e Donne, tenetevi forte! È tempo di scelte e, quindi, di cambio tronisti. Davide Donadei ha già fatto la sua scelta, che andrà in onda nelle prossime puntate, mentre per Sophie Codegoni manca sempre meno. Nel frattempo, però, sono stati già presentati i nuovi tronisti di questa stagione. Si chiamano Massimiliano e Giacomo e adesso ci concentreremo sul secondo. Curiosi di scoprire tutto su di lui? Siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Giacomo: il suo lavoro è la sua più grande passione

Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e Donne! 25 anni, videomaker, parla della sua professione come una passione che ha sempre avuto sin da bambino: “Nel cinema, nel video, ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Il cinema è una forma d’arte che ti permette di andartene dalla realtà.” Grazie al suo lavoro, Giacomo racconta di viaggiare tanto e di essere a contatto con moltissima gente, una cosa fondamentale per lui. Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, sottolinea l’importanza che ha per lui l’amicizia, che è per lui uno dei valori più importanti. Si definisce timido ma allo stesso tempo socievole: “Vivo di contrasti e di diverse sfaccettature nel mio carattere. Amo discutere, perché dal dialogo possono nascere diversi punti di vista.” Sull’amore, Giacomo racconta di essere stato sia fortunato che sfortunato: non perde la testa facilmente, ma quando lo fa, lo fa sul serio! Cosa cerca in una ragazza? La semplicità, odia l’apparenza fine a se stessa.

Segni particolari? I suoi tatuaggi, disegnati da lui, che raccontano il percorso della sua vita, i suoi passi principali: “Non mi tatuo da un po’, e magari questa può essere l’occasione per scrivere una nuova storia!”. Insomma, un ragazzo che sembra avere le idee molto chiare. Riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne? Noi glielo auguriamo. Non ci resta che attendere le prossime puntata per seguire l’entrata in studio dei due nuovi tronisti. A primo impatto, cosa ve ne pare di Giacomo?