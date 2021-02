Veronica Maya è felicemente sposata con Marco Moraci, ma sapete chi è l’ex marito della conduttrice? È un ex volto di Uomini e Donne.

Insieme a Fabio Balsamo, Aurora Leone e a tantissimi altri ospiti d’eccezione, Veronica Maya sarà una delle protagoniste indiscusse della terza ed imperdibile puntata di ‘Stasera tutto è possibile’. Proprio questa sera, Martedì 2 Febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento. E, senza alcun dubbio, le risate saranno davvero assicurate. Ecco, ma in attesa di scoprire quali giochi si svolgeranno presso l’Auditorium di Napoli e quali sketch ci regaleranno i suoi ospiti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Veronica Maya? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo attuale marito. Sposatasi ben tre volte con Marco Moraci, la conduttrice televisiva vive una vita appagata e felice. Ma sapete che, prima del chirurgo siciliano, è stata già sposata? Si, è proprio così. Dal 2005 al 2010, la bellissima Veronica ha vissuto un precedente matrimonio. Ecco, ma sapete chi è il suo ex marito? Scopriamo insieme ogni cosa.

Veronica Maya, chi è il suo ex marito? È un ex volto di Uomini e Donne

Come dicevamo precedentemente, quindi, Veronica Maya, ancora prima di convolare a nozze con Marco Moraci, padre dei suoi tre figli, ha vissuto un precedente matrimonio. Ecco, ma sapete chi è il suo ex marito? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena vi diremo il suo nome, resterete davvero sbalorditi. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: l’ex marito di Veronica Maya è un volto televisivo molto noto e conosciuto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco, facciamo riferimento ad Aldo Bergamaschi. Si, avete ragione: il suo nome non vi è affatto nuovo. L’ex marito della conduttrice napoletana, infatti, non è altro che un ex volto di Uomini e Donne. Infatti, lui non soltanto è stato ex corteggiatrice di Lucia Pavan, la prima tronista del dating show di Maria De Filippi, ma è stato anche lui un tronista. Ed è proprio durante questo percorso che ha conosciuto la Maya. E se n’è innamorato. Tanto da decidere di abbandonare il programma proprio per lei.

Voi ve lo ricordate nello studio di Uomini e Donne?