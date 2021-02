Veronica Maya su instagram si mostra in ‘dolce attesa’, incantando i follower con la sua bellezza: lo scatto col pancione è da incorniciare.

E’ una conduttrice e showgirl amatissima, Veronica Maya ha una lunga carriera alle spalle fatta certamente di tanti successi, dovuti al suo incredibile talento. Inizialmente, ha cominciato approdando nel mondo del teatro recitando in vari musical, come riporta la sua biografia. I suoi esordi in televisione risalgono ai primi anni duemila quando conduce insieme a Guido De Angelis il programma Lazialità in TV. La sua profonda capacità e la sua forte eloquenza l’hanno portata al timone per diverse edizioni dello Zecchino D’Oro. Ovviamente, Veronica ha toccato lo studio di diversi e numerosi programmi, ed ora sarebbe difficile citarli tutti. Infatti, come abbiamo inizialmente riportato, la sua carriera è ampissima. Nel 2020 è ritornata in Rai, precisamente su rai 2, conducendo nel primo pomeriggio il programma L’Italia Che fa. Oggi, la conduttrice riscontra un grande apprezzamento e anche sui social è davvero molto seguita; proprio qui, andando indietro sul suo profilo instagram, è apparsa una foto incantevole, in cui si è mostrata ‘in dolce attesa’.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Veronica Maya incanta instagram: appare ‘in dolce attesa’, è meravigliosa

Veronica Maya è sicuramente una delle conduttrici più amate, negli anni si è fatta conoscere per il siuo talento e la sua spontaneità. Il suo sorriso ha incantato tantissimi programmi: bella e solare, mostra ogni volta, una genuinità leggera e vera. La showgirl anche sui social conta un profilo seguitissimo, di ben oltre i cento mila follower, e proprio qui ama condividere spesso immagini che la rappresentano. Infatti, spesso è avvezza a pubblicare scatti bellissimi insieme ai suoi bambini, mostrando la bellezza e l’amore che li circonda. Su instagram, andando indietro, è emersa una foto che lascia senza parole, per l’immensa avvenenza. Infatti, com’è possibile vedere in basso, Veronica è apparsa in ‘dolce attesa‘, mostrando il pancione al tempo della sua gravidanza. Ovviamente, parliamo di un’attesa di qualche anno fa.

Lo scatto, infatti, è stato pubblicato nel 2015. Appare raggiante e sorridente, con il suo pancione, conquistando con uno sguardo pieno di gioia. E’ davvero bellissima, non credete?