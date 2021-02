Veronica Maya è una raffinatissima e bellissima conduttrice televisiva, ma avete mai visto suo marito? Si sono sposati ben tre volte.

Se dovessimo stilare una classifica delle più apprezzate ed amate conduttrici televisive, Veronica Maya, senza alcun dubbio, occuperebbe i primi posti. Classe ’77, la bellissima napoletana ha iniziato, sin da ragazzina, a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nata e cresciuta a Parigi, davvero giovanissima, si trasferisce con i suoi genitori a Piano di Sorrento, in Campania. Ed è proprio qui che cresce ed inizia a formare la sua passione per la recitazione. All’età di vent’anni, infatti, si diploma. Vince anche una borsa di studio per una scuola di teatro a Roma. Ed inizia ad addentrarsi nel mondo della recitazione. Il suo debutto in teatro, infatti, arriverà nel 2002. E quello sul piccolo schermo, invece, due anni più tardi. È esattamente il 2004, infatti, quando Veronica Maya è la colonna portante di notevoli ed importanti programmi televisivi. Da quel momento, la sua scalata al successo è davvero incredibile. Attualmente, infatti, la bella napoletana decanta di un curriculum ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. Ecco, ma tralasciando questo ‘dettaglio’ della sua vita, cosa sappiamo della sua sfera sentimentale? Attualmente, lo sappiamo benissimo, è felicemente sposata. Ed è mamma di tre splendidi figli. Ecco, ma voi avete mai visto suo marito?

Veronica Maya, sapete chi è suo marito? Spuntano gli scatti sui social

Dal punto di vista professionale, da come si può chiaramente comprendere, Veronica Maya decanta di una carriera davvero immensa. Entrata a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo nel 2002, anno del suo debutto in teatro, la bellissima napoletana, in un vero e proprio batter baleno, è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Non soltanto la Maya decanta di una bellezza davvero impressionante, ma anche di una bravura più che incredibile. E questo, tra l’altro, ce lo testimonia il suo curriculum. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Della sua vita privata, in particolare, cosa occorre sapere? Come dicevamo precedentemente, sappiamo perfettamente che Veronica è sposata. Ed è mamma di tre splendidi bambini: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Ecco, ma chi è esattamente suo marito? Voi lo conoscete? Sul canale social ufficiale di Veronica, vi assicuriamo, ci sono diversi e numerosi scatti di coppia. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che Marco Moraci, questo è il nome dell’uomo che ha fatto battere il cuore di Veronica Maya, sia nato a Messina nel 1975. E che si sia costruito un’ottima carriera in Medicina. Attualmente, infatti, il buon Moraci è un affermato e conosciuto chirurgo plastico. Che, tra l’altro, possiede anche diversi studi a Napoli.

Insomma, insieme sono proprio una bellissima coppia?