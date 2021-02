GF VIP, Andrea Zenga si è confrontato con Zelletta riguardo il bigliettino ricevuto da Rosalinda Cannavò: il giovane è particolarmente stupido, ecco le sue parole.

Circolano piccoli segreti nelle ultime ore nella Casa del GF VIP. Proprio ieri vi abbiamo raccontato che Rosalinda si è lasciata andare ad una piccola confessione segreta con la sua amica Dayane. La Cannavò, nel giardino della Casa di Cinecittà, ha raccontato di aver scritto un bigliettino ad Andrea Zenga dopo la puntata andata in onda lunedì 1 febbraio. L’attrice ha raccontato alla sua inquilina di essere molto timida e per questo motivo ha deciso di scrivere su un foglio alcune parole dolci al suo inquilino: l’attrice nel biglietto gli ha fatto i complimenti per l’atteggiamento avuto durante il confronto con il fratello. Rosalinda alla sua amica ha aggiunto e sottolineato di non aver ricevuto risposta dal concorrente. Andrea Zenga ne ha parlato invece con il suo inquilino, Zelletta: ecco come ha commentato l’accaduto.

GF VIP, Andrea Zenga stupito: spunta la confessione del concorrente dopo il bigliettino

Nelle ultime ore non si parla d’altro: il bigliettino scritto da Rosalinda per Andrea Zenga ha catturato l’attenzione di tutti. Il concorrente ha deciso di parlarne con il suo amico ed inquilino, Andrea Zelletta: “Sono parole carine, molto carine” sono le prima parole di Zenga, visibilmente confuso e stupito.

Zelletta ha raccontato al suo amico di non aver mai ricevuto un biglietto da Rosalinda, nonostante i due abbiano un ottimo rapporto: gli fa così capire che forse il biglietto ha un ‘doppio significato’? “Non mi permetterei mai” aggiunge Zenga, ricordando la situazione sentimentale della concorrente.

Mentre chiacchieravano, i due compagni d’avventura sono stati interrotti proprio da Rosalinda, la quale è entrata nella stanza. Le confidenze così si sono bloccate improvvisamente: l’attrice si è seduta vicino i due giovani per scambiarsi due chiacchiere.