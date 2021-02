Proprio qualche ora fa, Anna Tatangelo ha dato la conferma dell’arrivo di qualcosa davvero di straordinario: di cosa parliamo? I dettagli.

Aspettavamo da tantissimo momento questa notizia. Ed adesso, finalmente, è arrivata. Qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories condivisa sulla sua pagina social ufficiale, Anna Tatangelo non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. La notizia, come raccontato anche in diversi nostri articoli, era già nell’aria da diverso tempo. Eppure, soltanto qualche ora fa, la cantante di Sora ne ha dato la conferma. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una notizia davvero splendida. E che, senza alcun dubbio, renderà felici ed entusiasti davvero tutti. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Anna Tatangelo, la conferma è appena arrivata: il momento tanto atteso

Carissimi sostenitori di Anna Tatangelo reggetevi forte: è in arrivo una novità davvero incredibile. E a svelarla, come è solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante di Sora non ha affatto potuto fare a meno di svelare un annuncio a sorpresa. Come dicevamo precedentemente, la notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma lei aveva preferito non sbilanciarsi. Adesso, invece, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha voluto dare la conferma. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Qual è questo momento tanto atteso che aspettavamo da tanto tempo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Dopo Guapo, in compagnia di Geolier, e Fra me e te, featuring con Gemitaiz, Anna Tatangelo è pronta a lanciare il suo nuovo singolo. Al momento, ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Non sappiamo, infatti, come è intitolato. Oppure, se è cantato in compagnia di qualcuno. Una cosa, però, è certa: come al solito, sarà una bomba.