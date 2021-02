Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 3 Febbraio: rivelazioni choc in studio, accadrà davvero di tutto.

Reggetevi forte: è in arrivo una puntata di Uomini e Donne davvero ‘choc’. Oggi, Mercoledì 3 Febbraio, assisteremo a delle vere e proprie rivelazioni davvero incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, vi ricordiamo tutto ciò che accaduto nel corso della puntata precedentemente. Martedì 2 Febbraio, infatti, come raccontato anche in un nostro recente articoli, gli argomenti principali sono stati due: Gemma Galgani ed Aurora Tropea. La prima, in seguito alla clamorosa segnalazione riportata su Maurizio Guerci, ha deciso di portare in studio le prove. Stando a quanto dichiarato da un’amica della dama torinese, sembrerebbe che, a Mantova, l’affascinante cavaliere abbia un’amante. E che, tra l’altro, tutto il paese ne sia a conoscenza. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Per quanto riguarda Aurora, invece, abbiamo assistito ad una lunga diatriba al centro studio. E, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che questa non sia affatto placata facilmente. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, proprio nella puntata di Mercoledì 3 Febbraio, la dama romana continuerà ad essere al centro della discussione. E, soprattutto, la destinataria di una rivelazione choc in studio. E non solo.

Uomini e Donne, anticipazioni di Mercoledì 3 Febbraio: clamorose rivelazioni

In attesa di assistere ‘da vicino’ alla scelta di Davide Donadei e alla presentazione dei due nuovi tronisti, vi anticipiamo che le puntate che verranno saranno davvero imperdibili. In primis, quella che andrà in onda oggi, Mercoledì 3 Febbraio. Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, a cosa assisteremo oggi? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la puntata odierna di Uomini e Donne sia ricca di rivelazioni davvero choc. A cosa facciamo riferimento? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la protagonista principale sia, ancora una volta, Aurora Tropea. Dopo aver interrotto la conoscenza con un suo pretendente e dopo averne aperta un’altra, sembrerebbe proprio che la dama romana sia la destinataria di una rivelazione choc. Chi sarà il mittente? Proprio lui: Giancarlo. Da quanto si legge, sembrerebbe che il cavaliere al centro studio rivelerà a tutti i presenti di ricevere, spesso e volentieri, degli attacchi social da parte di alcuni contatti fake. E di essere certo che, dietro di essi, ci siano proprio lei e la sua amica Veronica Ursida. Delle rivelazioni davvero clamorose, da come si può chiaramente comprendere. Ma non pensate che siano le uniche. Proprio sentendo parlare di Veronica, Maria De Filippi non può affatto fare a meno di rivelare che, da diverso tempo, la dama romana stia chiamando in redazione per ritornare nel programma.

Insomma, noi sicuramente non ci perderemo questo appuntamento, voi?