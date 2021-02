Capitan Ventosa è un amato inviato di Striscia La Notizia, ma sapete qual è il suo vero nome e come ha iniziato la sua carriera?

Striscia la notizia è un tg satirico molto seguito, da anni riscontra un forte apprezzamento del pubblico. Ideato da Antonio Ricci, mette in collegamento l’informazione con la satira, in maniera qualificata. Nel corso di questi anni sono stati tantissimi gli inviati presentati, che con i loro servizi hanno messo costantemente gli italiani al corrente di numerose importanti questioni. Tra gli inviati, non possiamo non citare Capitan Ventosa, che con il suo tormentone positivo risolve le “magagne” in tutta Italia. Ma sapete qual è il suo vero nome, e come ha iniziato la sua carriera?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Capitan Ventosa, amatissimo inviato di Striscia, qual è il suo vero nome, e come ha iniziato la carriera?

Ebbene, Striscia la Notizia rappresenta sicuramente uno dei programmi televisivi più amati e seguiti in assoluto, con le inchieste presentate dagli inviati, presenta agli italiani situazioni particolari che riguardano la realtà, il tutto accompagnato da forti momenti goliardici. Sono tantissime le rubriche trasmesse, da Fatti e Rifatti, Striscia la Striscione, I nuovi mostri, e tantissimi altri ancora. Ovviamente, i servizi sono messi in atto dai vari inviati che fanno parte della famiglia del tg satirico. A colpire l’attenzione del pubblico, non possiamo non citare Capitan Ventosa. Ebbene, ma sapete qual è il suo vero nome? E soprattutto, come ha iniziato la sua carriera? A quanto pare, si chiama Fabrizio Fontana, ed è nato a Milano, nel 1970. Sfogliando la sua biografia, leggiamo che dopo alcune esperienze teatrali, si è dedicato al cabaret. Il suo talento e la sua immensa capacità di espressione lo portano ad essere protagonista di importanti trasmissioni televisive, che l’ha portato a dar vita a numerosi personaggi di successo, come il nervoso Dai Dai, e il Dj Elia.

Nel 2000 diviene noto al grande pubblico entrando a far parte del programma Zelig. Ma quando è entrato nella grande famiglia di Striscia la Notizia? Ebbene, Fabrizio Fontana ha iniziato a vestire i panni di Capitan Ventosa dal 2014, e come ormai sappiamo, con il suo tormentone ‘mi stimo, mi incoraggio’, risolve questioni che riguardano la nostra Penisola.