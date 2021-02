Pochissime ore fa, Dayane Mello ha appreso la notizia della morte di suo fratello Lucas: svelate le cause della morte, i dettagli.

Un momento davvero difficile, quello che, in questo preciso istante, Dayane Mello sta vivendo nella casa del GF Vip. Qualche ora fa, infatti, si è diffusa la notizia della morte di suo fratello Lucas. Ed immediatamente anche lei è stata informata. Chiamata in confessionale nel bel mezzo della mattinata, la modella brasiliana ha saputo della scomparsa del suo fratello minore. E, dopo una prima decisione di voler abbandonare la casa, ha deciso poi di proseguire il gioco. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Quali sono state le cause che hanno determinato la morte del giovane ventiseienne? Fino a qualche ora fa, come detto anche in diversi nostri articoli, non ne avevamo notizia. Adesso, stando a quanto si apprende da Globo.com, sembrerebbero essere state rintracciate le presunte cause della morte di Lucas. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dayane Mello, svelate le presunte cause della morte di suo fratello: cos’è successo

Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, ancora adesso, lascia di stucco tutti i compagni di viaggio di Dayane Mello. Proprio qualche ora fa, Juliano, fratello maggiore di Dayane, e poi la pagina Instagram ufficiale della modella hanno annunciato la morte di Lucas, fratello minore della gieffina. Alla sola età di 26 anni, tra pochissimo, come rivelato dalla diretta interessata, ne avrebbe compiuti 27, il giovane è morto. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Cosa avrà determinato la morte del ragazzo? Fino a qualche tempo fa, come detto precedentemente, non ne avevamo notizia. Adesso, stando a quanto si apprende da Globo.com, sembrerebbero essere state rintracciare le cause. Da quanto si legge sul sito, infatti, sembrerebbe che Lucas Mello sia rimasto coinvolto in un incidente stradale. E che sia morto, poi, nella serata di Martedì 2 Febbraio.

Al momento sia chiaro, non sappiamo cosa sia esattamente successo. E se, soprattutto, la notizia dell’incidente stradale sia reale. Noi non abbiamo fatto altro che riportarvi un’indiscrezione. E, quindi, come tale deve essere presa con le pinze. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il dolore di Dayane Mello e della sua famiglia deve essere davvero immenso.