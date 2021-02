Dayane mello, chi era il fratello Lucas: la sua morte ha creato una crepa indelebile nel cuore della modella.

Stamattina la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, concorrente attuale del Grande Fratello Vip ha portato al formarsi di una crepa straziante. Inizialmente, la morte di Lucas Mello era stata rivelata dal fratello Juliano, e anche dallo staff della modella, con un lungo post sul suo profilo instagram. Dayane ha saputo della scomparsa poco dopo; chiamata in confessionale, è stata poi supportata da Rosalinda, una delle sue più care amiche all’interno del reality. Entrambe le concorrenti, rientrate, sono corse in bagno, tra le lacrime e lo sconforto. La Mello ha poi comunicato quanto avvenuto agli altri coinquilini, che hanno appreso la notizia inaspettatamente. In casa è calato il silenzio, un assordante vuoto che ha animato l’atmosfera, logorata dall’angoscia. Tutti, ovviamente, hanno mostrato fin da subito il loro affetto alla donna, non lasciandola mai da sola. Il fratello Lucas ha lasciato questa terra improvvisamente, e dolorosamente. Ma chi è il ragazzo?

Dayane Mello, chi era il fratello Lucas: la sua scomparsa ha scosso tutti

Dayane Mello ha saputo della scomparsa del fratello Lucas questa mattina. Una notizia che l’ha scossa terribilmente, e non ha retto al dolore, cadendo in un forte e lungo pianto. Ma chi era Lucas? A quanto pare, è uno dei fratelli più piccoli della modella, il giovane aveva solo 27 anni. Non si hanno molte notizie di lui al riguardo. La sua scomparsa è stata rivelata da un quotidiano brasiliano, che ha riportato la tragica perdita manifestando le cause della morte, e prontamente dal fratello Juliano. Sembrerebbe che Lucas sia deceduto durante un incidente stradale, avvenuto di notte.

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Adesso so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviate energia positiva a Dayane”, ha riportato il fratello Juliano. Dayane era molto legata a Lucas, come a tutti gli altri suoi fratelli. Insieme avevano un tatuaggio, lo stesso, una scritta giapponese, i fratelli sul braccio, mentre la Mello dietro la schiena. Un modo questo per rappresentare il loro eterno legame. Purtroppo, la sua dipartita ha straziato profondamente la modella, che si è lasciata andare a sofferenti pianti.