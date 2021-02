Qualche ora prima di apprendere la notizia della morte di suo fratello, Dayane Mello ha svelato un retroscena da brividi: i dettagli.

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello, diciamoci la verità, ha sconvolto davvero tutti. Non soltanto, com’è giusto che sia, la diretta interessata e i suoi familiari, ma anche tutti i presenti in casa e i telespettatori del GF Vip. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Lucas, questo è il nome del fratello minore della modella brasiliana, sarebbe morto alla sola età di 26 anni, avrebbe festeggiato il compleanno il 9 Marzo, in seguito ad un incidente stradale. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. Sapete che, però, soltanto adesso spunta fuori un vero e proprio retroscena da brividi? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende da diversi messaggi apparsi su Twitter, sembrerebbe che Dayane Mello, prima di sapere della morta di suo fratello, si sia lasciata andare ad un retroscena davvero da brividi. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dayane Mello, retroscena toccate sul fratello: cos’è successo

Stando a quanto si apprende da diversi messaggi apparsi su Twitter, sembrerebbe che, ancora prima di apprendere la notizia della morte di suo fratello, Dayane Mello si sia lasciata andare ad un retroscena davvero da brividi su Lucas. Da come mostrato da questo video social, sembrerebbe che, in cucina con Samantha De Grenet ed Andrea Zenga, la modella brasiliana abbia confessato di aver fatto dei sogni bellissimi. E di aver, addirittura, sognato di trascorrere del tempo in compagnia dei suoi fratelli in bici. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una confessione davvero da brividi. E che, soprattutto, con il senno di poi, fa venire i brividi a tutti.

Dayane ha sognato che era in bici con i suoi fratelli: “ho fatto dei sogni stupendi stanotte” 💔#GFVIP #forzadayane pic.twitter.com/cgCTmv5FS0 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 3, 2021

‘Ho fatto dei sogni bellissimi stanotte’, ha detto Dayane Mello ai suoi compagni di viaggio mentre è in cucina.

Al momento Dayane, dopo una prima decisione di abbandonare la casa, ha deciso di ritornare in casa. Fatto sta che, senza alcun dubbio, il suo umore non sarà dei migliori. Noi tutti siamo vicini alla modella brasiliana e alla sua famiglia.