L’arrivo del suo personaggio sconvolse la trama della soap Vivere: Annamaria Malipiero era la bella e cattiva Rebecca Sarpi, ecco l’attrice oggi.

Un vero tuffo nel passato quello che vi proponiamo in questo articolo: ricordate la malvagia e bellissima Rebecca Sarpi della soap di Canale 5 Vivere? Un personaggio che destabilizzò tutti gli equilibri della trama e che proprio per questo fu molto amato dal pubblico. Molti appassionati si chiederanno infatti che ne è stato della bravissima attrice interprete di quel ruolo, Annamaria Malipiero. Padovana, nata nel 1972, debutta nel mondo della moda nel 1989, partecipando e vincendo insieme a sua madre al concorso statunitense di bellezza mondiale Mother&Daughter. Compagna per 8 anni dell’attore e regista Francesco Nuti, da lui ha avuto una figlia, Ginevra, nata nel 1999. Finita la loro relazione, l’attrice ha incontrato di nuovo l’amore con il dentista Marco Bindelli, ma anche questo rapporto è naufragato. L’uomo tre anni fa è purtroppo deceduto, ma i due si erano già lasciati.

Annamaria Malipiero oggi: cosa fa attualmente l’attrice

L’attrice, che non ha mai smesso di stare vicina al padre di sua figlia per gli enormi problemi che lo hanno travolto negli ultimi anni, non ha fatto parte solo del cast di Vivere. Infatti, oltre a vari film e fiction, la Malipiero ha lavorato anche nell’altra storica soap di Canale 5 Centovetrine, interpretando il ruolo di Rebecca Sterling. Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da Me qualche tempo fa, Annamaria ha rivelato di essere di nuovo innamorata e felice accanto ad un nuovo compagno. “Oggi sono una donna felice, sono una donna innamorata. Dirlo non mi fa paura, è una commozione di gioia. A Ginevra piace il mio nuovo fidanzato, lei è stata la prima a conoscerlo!”. Annamaria non ha rivelato l’identità dell’uomo che le ha restituito il sorriso, ma alcune voci ipotizzano che possa trattarsi del collega Luciano Roman, interprete dell’architetto Lorenzo Ponti proprio nella soap Vivere.

Oggi, a 48 anni, Annamaria è sempre bellissima come a quei tempi.