I concorrenti del GF Vip decidono di fare un gesto in onore di Lucas, il fratello di Dayane, morto oggi in un tragico incidente stradale.

La tragica scomparsa di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha davvero sconvolto l’intera Casa del GF Vip: i concorrenti soo rimasti senza parole di fronte ad un lutto così grave e stanno cercando in queste ore di offrire la massima vicinanza alla modella. Varie le reazioni dei singoli vip, che improvvisamente sono stati travolti da quanto accaduto alla coinquilina. Comprensibilmente attoniti, si chiedono se sia giusto restare ancora in gioco, visto che l’atmosfera del reality ormai è compromessa. proprio qualche minuto fa, Samantha De Grenet si è fatta portavoce di un’idea che sta accomunando tutti alla luce di quanto accaduto: la showgirl ha infatti proposto di finire l’edizione lunedì 8 febbraio, come previsto prima dell’ulteriore prolungamento. I vip hanno fatto un gesto stupendo nei confronti di Dayane per onorare la memoria del fratello Lucas. Ecco cosa hanno appena fatto in giardino.

GF Vip, il bellissimo gesto dei vip per Dayane commuove tutti

Andrea Zenga, Tommaso Zorzi e gli altri in confessionale hanno chiesto di poter esprimere il loro cordoglio facendo un gesto davvero eclatante. Hanno infatti fatto volare in cielo due lanterne cinesi: è stato un momento davvero suggestivo, tutti loro hanno guardato il cielo mentre le lanterne volavano via ed hanno salutato Lucas, il fratello 27enne della concorrente brasiliana. “Ciao Lucas!”, semplici parole che esprimono tutto l’affetto per l’amica, nonostante le incomprensioni, i litigi, le strategie. Con gli occhi rivolti verso l’alto, la Mello, comprensibilmente affranta, si è chiesta che senso avesse tutto questo.

Una bellissima immagine quella che ci hanno regalato stasera i Vipponi, uniti anche nel dolore come una vera famiglia.