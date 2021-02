Dayane Mello dopo la notizia della scomparsa del fratello è distrutta: nella Casa del GF VIP rompe il silenzio. Le prime parole.

Lutto nella Casa del GF VIP. Dayane Mello poche ore fa ha saputo che suo fratello minore Lucas è venuto a mancare. E’ morto all’età di 27 anni il giovane che, secondo alcune indiscrezioni, ha perso la vita in seguito ad un incidente. Dayane è stata chiamata in confessionale questa mattina di 3 febbraio 2021: la modella brasiliana ha così saputo dal GF VIP della scomparsa del suo fratello minore. Dopo una prima decisione di voler abbandonare la casa, ha cambiato idea ed ha scelto di proseguire il gioco. Silenzio e lacrime nella Casa di Cinecittà: tutti i concorrenti sono intorno alla brasiliana, pronti a darle sostegno e forza per affrontare questa dolorosa perdita. Dayane pochi minuti fa ha espresso alcune parole per Lucas: ha raccontato l’ultima volta che l’ha sentito.

GF VIP, Dayane sul fratello Lucas: “Ho parlato con lui prima di entrare qui”

“Ho parlato con lui prima di entrare qui. Abbiamo fatto face time. Gli piaceva stare in mezzo alle persone, era una persona stupenda. Non lo vedevo da quattro anni” sono state le parole di Dayane. In giardino con i suoi compagni d’avventura con poche parole ha raccontato di suo fratello Lucas, venuto a mancare nelle ultime ore.

Dayane è davvero distrutta: le sue parole sono state seguite da un lungo silenzio. Tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà sono intorno a Dayane: con gli occhi persi nel vuoto, la brasiliana guarda in cielo. L’immagine dei suoi compagni d’avventura in silenzio al suo fianco ha messo i brividi a tutti i telespettatori: hanno dimostrato vicinanza ed amore per la loro coinquilina che in queste ore sta soffrendo davvero tanto.