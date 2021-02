A qualche istante di distanza dalla notizia della morte del fratello, Dayane Mello ha deciso di rientrare nella casa del GF Vip: l’annuncio.

Senza alcun dubbio, non devono essere delle ore facili per Dayane Mello. Attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della modella brasiliana, tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip sono stati informati del tragico lutto da cui è stata colpita la prima finalista del reality. Alla sola di ventisette anni, per motivi ancora incerti, è venuto a mancare Lucas Mello, il fratello minore di Dayane. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente quali siano state le cause del decesso. Fatto sta che, senza alcun dubbio, la notizia ha lasciato davvero sconcertata la stessa modella brasiliana. Ecco, ma cosa avrà deciso di dare la Mello? In un primo momento, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la modella aveva deciso di abbandonare momentaneamente la casa per ‘problemi familiari’. Adesso, invece, ha deciso di rientrare.

GF Vip, Dayane Mello rientra in casa: la decisione

Soltanto pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, Dayane Mello, appena appresa la notizia della morte di suo fratello Lucas, aveva deciso di abbandonare momentaneamente la casa. Adesso, come testimoniato da questo ultimo messaggio condiviso sui profili social del programma, sembrerebbe aver deciso di rientrare. Proprio qualche istante fa, infatti, la brasiliana è rientrata in casa. Ha spiegato l’accaduto ai suoi compagni di viaggio. E, soprattutto, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a rientrare. Sembrerebbe che Dayane abbia deciso di entrare a far parte nuovamente del gioco soprattutto perché impossibilitata a raggiungere i suoi familiari. Almeno, come spiegato dalla diretta interessata, in casa, può continuare a ricevere il supporto e l’affetto dei suoi compagni.

‘Ha deciso di rientrare in casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene’, recita il messaggio apparso sui canali social del programma.

La reazione dei suoi compagni

Ovviamente, la notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto davvero tutti. Non soltanto i telespettatori del programma, ma anche tutti i suoi compagni di viaggio. Da come si è visto nel corso della diretta, appena appresa la tragica notizia, tutti gli inquilini sono rimasti completamente scioccati. Samatha e Rosalinda, immediatamente, hanno provveduto a consolarla. Mentre Maria Teresa Ruta è sprofondata in un pianto di dolore. E tutti gli altri, invece, completamente senza parole.

Noi tutti siamo vicini al dolore di Dayane Mello.