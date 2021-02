GF Vip, Dayane Mello dopo la notizia della morte del fratello Lucas ha visto proprio il conduttore: “E’ stato il primo ad abbracciarmi”, cos’ha raccontato.

La morte del fratello di Dayane Mello, la concorrente del Grande Fratello Vip è arrivata improvvisamente, e ha spezzato quel momento di quiete, trasformandolo in profondo dolore. La modella, dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Lucas, si è lasciata andare in un lungo e comprensivo pianto. I suoi compagni di avventura hanno manifestato prontamente il loro appoggio e conforto alla donna; tutti sono apparsi destabilizzati, travolti da un tragico evento, inaspettatamente. In queste ore si è fatto strada all’interno della casa il silenzio assoluto, tra sguardi raccolti nella tristezza, e lacrime amare e ingombranti. I concorrenti stanno cercando in tutti i modi di mostrare a Dayane la vicinanza necessaria. Una vita, come sappiamo, la sua, toccata da tantissimi momenti difficili, e questa improvvisa scomparsa ha solo aperto ferite che pian piano si erano ricucite. Ovviamente, il lutto che ha colpito la Mello ha destato una forte angoscia anche sui social, e tutti i fan e follower del programma si sono stretti a lei in questo momento. La concorrente proprio da pochissimo, parlando con i suoi compagni ha fatto una meravigliosa rivelazione che riguarda Alfonso Signorini: “E’ stato il primo ad abbracciarmi”, ecco cos’ha raccontato.

GF Vip, Dayane Mello confessa cos’è successo fuori: “E’ stato il primo ad abbracciarmi”

Un momento terribile per la concorrente del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. La morte di suo fratello Lucas, ha creato una profonda crepa difficile da ricucire. Pianti e dolore hanno occupato queste tristi ore. La modella alla notizia della scomparsa è ritornata in casa, per evitare, come lei ha espresso, di restare da sola. Un modo questo per poter ricevere un abbraccio di conforto dagli altri concorrenti del reality. E ovviamente nessuno si è tirato indietro, tutti hanno prontamente accolto la Mello con un profondo rispetto ed una sensibilità incredibile. Da pochissimo, la modella parlando con i suoi compagni ha raccontato quanto avvenuto fuori. “E’ venuto Alfonso, E’ stato il primo ad abbracciarmi. Eravamo nel cucurio”, ha rivelato Dayane.

Sembrerebbe, quindi, che il conduttore si sia prontamente precipitato dalla donna, dopo la notizia del lutto che l’ha amaramente colpita. Un forte abbraccio che è stato trasmesso nel cucurio, attraverso il vetro e le protezioni che sono state messe proprio per far sì che i concorrenti possano ricevere una vicinanza dai propri cari. Alfonso si è lasciato andare a parole di conforto e appoggio, cercando di mostrarle tutto il suo affetto. Anzi, proprio da pochissimo, la pagina ufficiale del Gf Vip, ha menzionato di tale abbraccio, rivelando che la concorrente ha parlato con i suoi familiari.