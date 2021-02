Dolore per la morte di Lucas Mello, lanciata petizione sul web per far chiudere in anticipo il GF VIP 5: ecco cosa sta succedendo

Dolore e sconforto per la morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, concorrente e prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello. Il ragazzo, appena ventiseienne, è morto dopo un incidente nel suo paese. La notizia è stata annunciata da Juliano, altro fratello di Dayane. Anche la modella brasiliana ovviamente è stata informata della scomparsa del fratello. Dayane ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia. La modella, a causa della pandemia di Covid-19, non può raggiungere il suo paese e nel caso dovrebbe rispettare la quarantena obbligatoria. In questo momento per lei l’abbraccio sincero dei suoi coinquilini diventa fondamentale.

GF VIP 5, lanciata petizione per chiudere il programma

La morte di Lucas Mello ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip. Sul web è stata lanciata una petizione per far chiudere in anticipo il reality show. È difficile andare avanti con un dolore così profondo. Con quale animo gli inquilini della casa più spiata d’Italia dovranno restare tra le quattro mura di Cinecittà? Sui social, in particolare su Twitter, gli utenti scrivono: “La favola si è spezzata dopo questa tragedia. Come si può pensare di portare avanti il programma?“. Il popolo del web chiede a gran voce di firmare la petizione.

Ci hanno regalato tutti del sano divertimento, momenti commoventi e lezioni importanti. Ma la favola si è inevitabilmente spezzata dopo questa terribile tragedia. Come si può pensare di portare avanti un programma così? Pieno di dolore? È tempo di spegnere le luci. #TZVIP — 𝙰𝚛𝚢𝚎 ☁️ (@thatsmyshitshow) February 3, 2021

La voce sarà arrivata sicuramente anche alla produzione del reality show e ai vertici di Mediaset. La finale è stata più volte posticipata e adesso dovrebbe andare in onda il 1° marzo. È difficile, però, restare ancora un altro mese dopo una tragedia di questo calibro. Come preparare altre otto puntate sapendo che l’umore non è dei migliori? Solo nelle prossime ore sapremo cosa succederà al programma.