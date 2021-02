Giulia Salemi nella Casa del GF VIP è stata vittima di una spiacevole ‘disavventura’: era fuori il giardino con Maria Teresa Ruta quando un piccione l’ha presa in pieno!

Il Grande Fratello VIP in queste ore è in lutto. Questa mattina il GF ha comunicato a Dayane Mello che suo fratello minore, Lucas, è venuto a mancare. Secondo alcune indiscrezioni il giovane 27enne è morto in seguito ad un incidente. Dolore, lacrime e silenzio nelle ultime ore nella Casa del GF VIP che ha regalato immagini strazianti ma di grande solidarietà. I concorrenti della Casa sono stati tutti il giorno vicino a Dayane per darle forza, per sostenerla e per aiutarla ad affrontare questa dolorosa perdita. Negli ultimi minuti Dayane ha provato a riposare insieme alla sua cara amica ed inquilina, Rosalinda Cannavo. In un clima rotto dal dolore si sono sentite improvvisamente grosse risate: cosa è successo? Giulia Salemi è stata vittima di uno spiacevole episodio mentre era fuori al giardino in compagnia di Maria Teresa Ruta. Ecco il video dell’accaduto!

GF VIP, spiacevole ‘disavventura’ per Giulia Salemi: è appena successo fuori al giardino

Poco fa Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta erano fuori al giardino. Le due concorrenti del GF VIP stavano chiacchierando quando la giornalista ha invitato la Salemi a guardare in alto. Quando l’italo persiana ha alzato la testa al cielo, è stata vittima di uno spiacevole episodio. Un piccione l’ha beccata in pieno, proprio sul naso! Le due sono scoppiate inizialmente a ridere: non potevano crederci! Giulia è poi corsa in bagno a lavarsi subito il volto. Ecco il video dell’accaduto:

Un piccione ha cagato in faccia a giulia #tzvip pic.twitter.com/JUvv8PMCUo — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 3, 2021

