Alla luce del lutto che ha colpito Dayane, Maria Teresa Ruta ha raccontato un retroscena davvero sconvolgente sulla morte di suo padre.

Sono ore caratterizzate da tristezza e dolore queste, nella Casa del GF Vip: la tragica notizia della prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti i concorrenti che si chiedono come sia possibile continuare il gioco dopo un lutto così sconvolgente. Lucas, fratello della modella brasiliana, aveva solo 27 anni e, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe morto a causa di un incidente stradale. Un lutto per il quale non esistono parole, non esiste consolazione, solo silenzio. Inutile dire che quanto accaduto ha letteralmente mandato in tilt ogni meccanismo, ogni dinamica associabile col reality. Dayane è chiusa nel suo immenso dolore mentre i suoi coinquilini si chiedono cosa sia possibile e giusto fare in questi casi. Ciascuno dei vip nel loft di Cinecittà è stato spinto ovviamente a fare delle riflessioni su temi importanti e, improvvisamente, dinamiche, litigi, rancori e vendette sembrano completamente privi di senso di fronte ad una disgrazia simile. Un’esperienza così dolorosa suscita inevitabilmente anche negli altri il ricordo di dolori vissuti: è quanto è successo ad esempio a Maria Teresa Ruta che, confidandosi con Samantha De Grenet, ha rivelato un retroscena choc sulla morte di suo padre. Ecco cosa ha raccontato la giornalista.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Maria Teresa Ruta, la rivelazione sulla morte di suo padre: cosa accadde

Dopo aver appreso del lutto che ha colpito la Mello, Maria Teresa ha sentito il bisogno di aprirsi e di raccontare un episodio che ha davvero dell’incredibile. Una tragedia nella tragedia, riguardante il momento in cui è venuto a mancare il papà, morto ad ottobre del 2016. Ecco cosa ha dichiarato tra le lacrime: “Siamo chiamati al libero arbitrio, la vita mischia le carte continuamente. E quando ti chiama ti chiedi il perché…Quella notte mio padre doveva essere operato, la dottoressa che doveva operarlo stava correndo in ospedale, ma è stata travolta dall’auto di un ragazzo che aveva preso dei farmaci, voleva morire perché era stato lasciato dalla sua ragazza. E così ad essere operata d’urgenza è stata la dottoressa, mio padre è rimasto lì”.

Un racconto incredibile, un dolore nel dolore, che la Ruta non potrà mai dimenticare.